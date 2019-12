Denny’s es un pequeño local de comida rápida situado en la localidad de Galveston (Texas).

Un lugar en el que, por apenas 6 dólares, se puede desayunar un plato con dos huevos, salchichas y algo de tocino. Es aquí en Denny’s donde trabaja Adrianna Edwards, la protagonista de esta historia.

Adrianna tiene que caminar todos los días 22 kilómetros para ir a trabajar. Once kilómetros de ida por la mañana y otros once de vuelta hasta llegar a casa después de su jornada de trabajo. Según sus propias palabras, no puede permitirse un coche, ya que buena parte de su sueldo se marcha en pagar la casa, la comida y otros impuestos.

Sin embargo, sus días de caminata parece que se han acabado. La semana pasada, Adrianna sirvió en Denny’s a una pareja que se detuvo en el local a desayunar. Durante el

tiempo que estuvieron allí, la camarera habló amistosamente con ellos y les comentó que

estaba ahorrando para poder comprarse un coche, ya que tenía que hacer 22 kilómetros

a pie hasta el trabajo.

La pareja, de la que no se conocen sus nombres, acabó de desayunar y salió del local de

forma natural. Lo que nadie podía esperar es que, al cabo de unas horas, regresaran a

Denny’s con un Nissan Sentra del 2011 y le entregaran las llaves del coche a Adrianna a

modo de regalo.

La joven camarera no pudo contener la emoción y se puso a llorar sin creer aún si lo que

estaba sucediendo era verdad o no. La pareja le puso como condición para aceptar el

regalo ofrecer siempre ayuda o un favor a alguien que en ese momento lo necesitara.

Desde ese día, Adrianna puede acudir a su trabajo de forma mucho más cómoda gracias a

la enorme generosidad de esta pareja.