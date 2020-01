El fetus in fetu es un fenómeno biológico muy poco frecuente que consiste en un fallo en la

formación del cigoto y que suele suceder durante las primeras semanas de gestación. Si los

cigotos se unen después del día 17, ocurre este fenómeno en el que uno de los embriones

se desarrolla con normalidad y el otro es fagocitado por su gemelo.

Este fenómeno acaba de ocurrir con una adolescente en la India, a la que se le ha

descubierto en el vientre una extraña masa formada por huesos, dientes y pelo que

correspondería al de su propio gemelo creciendo dentro de ella.

Una extraña masa de pelo, huesos y dientes en el vientre

La joven de 17 años acudió al médico después de desarrollar un bulto en el vientre que

había aumentado gradualmente de tamaño en los últimos cinco años. La adolescente le dijo

a los médicos que a veces experimentaba dolor abdominal y sensación de saciedad incluso

cuando no había comido mucho.

Las diversas pruebas que se le hicieron a la joven india determinaron que tenía una masa

en su vientre que contenía múltiples huesos. Por lo que le diagnosticaron de fetus in fetu,

un fenómeno que solo padecen 1 de cada 500.000 personas en todo el mundo.

La adolescente necesitó de una operación para eliminar de su cuerpo la masa. Cuando los

médicos la sacaron, tenía unas dimensiones de 36 x 16 x 10 centímetros y estaba formada

por pelos, dientes y estructuras que se asemejaban a las yemas de las extremidades

humanas.

Un extraño caso de fetus in fetu

No obstante, este caso es aún mucho más inusual ya que ha sido diagnosticado en un

adolescente, mientras que la mayoría de los casos hasta ahora se detectaron en la infancia

o incluso de bebé. Sin ir más lejos, apenas se han reportado menos de 200 casos de fetus

in fetu en literatura médica, de los cuales solo 7 se descubrieron en personas de 15 años

o más.

El término fetus in fetu significa literalmente “un feto dentro del feto”. En realidad, no está del todo claro qué es lo que lo causa. Los científicos estiman que los tejidos del gemelo parásito dependen de los sistemas que conforman el organismo del gemelo sano y que le sirven para sobrevivir.

Sin embargo, otros investigadores apuntan que el fetus in fetu es un tipo de teratoma, un

tumor que puede contener los tres tipos de células principales que se hallan en un embrión

humano en su etapa más temprana.