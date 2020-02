Si eres un apasionado de los animales y te gusta ofrecerles tu cariño, esta noticia te interesa. Un santuario de animales está buscando voluntarios para ofrecer a sus cerdos un poco de amor con abrazos, caricias en la barriga y, además, que los alimenten con galletas. ¿Quieres conocer más datos? ¡Acompáñanos!

Requisitos para acceder al puesto

Es conveniente que sepas, antes de hacer planes, que el puesto vacante en este Santuario de la Granja de Algodón se encuentra en Estados Unidos, concretamente en el estado de Carolina del Sur.

Cotton Branch, que así se llama la granja, ha compartido un mensaje de búsqueda en Facebook donde se anunciaban de la siguiente manera: “¿Quieres ayudar a hacer una gran diferencia en las vidas de los cerdos de Cotton Branch? ¡Ven a contribuir a la socialización de nuestros residentes para que puedan entrar en nuestro programa de adopción con facilidad!”

La granja se hace cargo actualmente del cuidado de unos 100 cerdos aproximadamente, además de otros animales, y gracias a la publicación de esta noticia se ha hecho viral. “Rascarles la barriga, darles galletas, sentarse con ellos e incluso hablar con nuestros amigos cerdos puede prepararlos para su nuevo hogar”, era el mensaje que aparecía junto al anuncio.

Fueron cientos de personas a las que les gustó este mensaje y lo compartieron con otras muchas, expresando sus deseos de inscribirse para participar como voluntarios. Algunos de los comentarios más conmovedores fueron: “¡¡ME HE APUNTADO, ESTOY TAN EMOCIONADA!!”, “¡Honestamente, me tomaría unas vacaciones para acurrucarme!” o “La idea de ser un cerdito acurrucado me hace llorar todas las lágrimas. Todas ellas”.

“Vivo en Canadá y estoy considerando seriamente tomarme unas vacaciones/cuidado personal para esta increíble oportunidad de voluntariado”, declaró otra persona en respuesta al anuncio de la granja de animales. Alguien más añadió: “Me encantaría hacer un viaje a tu santuario y abrazar a estas preciosidades. Dios te bendiga por salvarlos a ellos y a los otros animales.”

Otro de los bonitos comentarios decía: “Me encantan los cerdos, son unos animales preciosos y dulces.” Los interesados en participar solo tienen que inscribirse en la página web de Cotton Branch y esperar una respuesta por parte de sus dueños.

En su web oficial se indican además los requisitos para poder optar a este puesto, donde se expone claramente que los voluntarios no necesitan ninguna formación, pero sí deben ser mayores de 18 años. En el caso de que su edad esté comprendida entre los 16 y los 18 años, tendrán que acompañar la solicitud con una autorización de uno de los padres o su tutor legal sin excepción alguna.

Para finalizar su anuncio, Cotton Branch te ofrece la posibilidad de realizar una donación en caso de que no puedas ir a abrazar y cuidar a los cerdos. La granja da varias opciones para ayudarlos: bien con una donación única, haciéndote socio y pagando una cuota mensual o bien enviándoles algún artículo de su lista de deseos de Amazon. ¿Y tú, cómo piensas ayudar a estos adorables cerditos?