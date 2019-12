La ciudad australiana de Adelaida soporta durante estos días unas temperaturas que

oscilan entre los 30 y los 35 grados. Sin embargo, estas no fueron óbice para que un

hombre se situara durante horas al borde de una carretera de Mawson Lake, al norte de la

ciudad, advirtiendo a los conductores con un cartel de la presencia de un radar de

velocidad.

Las imágenes de este hombre portando un cartel en el que se podía leer “Mobile Speed

Camera Ahead” se hicieron rápidamente virales en las redes sociales. Allí estuvo durante

varias horas, con el único acompañamiento de unas bebidas para sobrellevar mejor el rigor

de las temperaturas.

División de opiniones en las redes sociales

La mayoría de los comentarios que se sucedieron en las redes sociales fueron de

aprobación ante la acción de este hombre. Incluso algunos de ellos lo tildaron de “héroe”,

mientras que otros lo declaraban hombre del año o aludían al hecho de invitarlo a una

cerveza cuando deseara.

En cambio, no faltaron los comentarios de aquellos a los que la acción no les pareció

precisamente una buena idea. Estos últimos señalaron que no tener en cuenta las señales

de tráfico puede tener consecuencias realmente graves y que no era como para tomarse a

broma la situación.

Comentarios del tipo: “¿por qué la gente no respeta los límites de velocidad?”, “respetar las

normas podría ser la diferencia entre pasar la Navidad con tu familia o en una caja de

madera” o “¿por qué la gente celebra que nos advierta de un radar de velocidad?” fueron

algunos de los que se pudieron leer.

Durante este año 2019 se han contabilizado más de 650 accidentes de tráfico graves en

Australia del Sur, con un balance de 106 víctimas mortales, 26 más que en 2018. Radares

de velocidad como estos captan cada año más de 25.000 infracciones en esta zona de

Australia.

El Ministerio de Policía de Australia del Sur, con Corey Wingard a la cabeza, insta a los

conductores a ser conscientes de la importancia de conducir con total seguridad,

especialmente en estas fechas del año en las que se incrementan los riesgos y se producen

más accidentes de circulación.

Bien es cierto que esta acción seguramente evitó que muchos conductores fueran

interceptados por el radar a una velocidad mayor de la permitida. No obstante, hay que

señalar que Australia del Sur no impone graves sanciones de tráfico durante el

periodo navideño.