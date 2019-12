Lo que iba a ser la coronación de la sudafricana Zozibini Tunzi como Miss Universo 2019

se convirtió en todo un revuelo en las redes sociales a raíz del presentador de la gala Steve Harvey. Cuatro años después de su recordada equivocación con el nombre de la ganadora, ha vuelto a ser protagonista en Twitter.

Precisamente, Harvey volvía a ser por quinto año consecutivo el presentador de la gala. Y,

en esta ocasión, recordaba aquel error en el que anunció que la Miss Universo era la

colombiana Ariadna Gutiérrez, para luego retractarse y coronar a la filipina Pia Wurtzbach

como ganadora.

En esta edición, su desliz se produjo a partir de la siguiente conversación con la

representante de Colombia, Gabriela Tafur:

– Harvey: Mira, aquí tienes la tarjeta para que veas que está escrito Colombia, no hay

error esta vez

– Tafur: ¿Estás completamente seguro de que has leído bien o debo regresar?

Descuida, te perdono

– Harvey: Bien, de acuerdo, tú me perdonas, pero la gente del cártel de Colombia no

está contenta conmigo y se lo están tomando de otra manera.

La última frase de Harvey provocó rápidamente las reacciones en las redes sociales,

especialmente en el país colombiano. Personas anónimas, periodistas, modelos y

presentadores de televisión del país sudamericano comenzaron a inundar Twitter con todo

tipo de mensajes y críticas hacia Steve Harvey.

Al día siguiente, la propia representante de Miss Colombia, Gabriela Tafur, lanzaba un

mensaje en Twitter en el que mencionaba al propio Harvey indicándole que las bromas con

los cárteles no son de buen gusto. Un tweet que en apenas unos minutos ya contaba con

más de 15.000 likes.

El propio Harvey aún no ha respondido sobre su polémico comentario sobre Colombia. Sin embargo, sí ha publicado en Twitter dos mensajes un tanto sugerentes y que tienen mucha relación con lo sucedido.

En el primero de ellos decía: “Deja de tropezar cada vez que te suceda algo negativo”.

Horas más tarde, publicaba otro tweet en el que afirmaba: “El odio es más fuerte que el

amor, pero el amor es más fuerte que el odio. Si te enfocas en aquellos que te aman,

podrás superar a los que te odian. La mayoría de las personas solo te odian por la forma en

la que otras personas te aman”.

Desde Colombia, no obstante, se ha vuelto a denunciar que se asocie únicamente este país al narcotráfico. La mayoría de las críticas aludían que no merecen que la imagen del país se asocie al mundo de los cárteles.