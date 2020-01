El tenista francés de 21 años, Elliot Benchetrit, fue recriminado por el juez de silla durante

un partido de la fase previa del Abierto de Australia después de haberle pedido a una chica

recogepelotas que le pelara un plátano.

El jugador, que actualmente ocupa el puesto número 229 del mundo en el ranking de la

ATP, se sentó en su zona de descanso durante uno de los parones del partido y le pidió a

una recogepelotas que le acercara un plátano. Cuál no sería la sorpresa de esta chica,

cuando Benchetrit le pidió que le pelara la fruta.

La actitud del tenista fue recriminada por el árbitro del partido, el estadounidense John

Blom. Elliot tenía en esos momentos vendados algunos dedos de su mano debido a las

ampollas, de ahí que, según el deportista, le pidiera a la chica que le pelara el plátano. Sin

embargo, Blom le conminó a que fuera él mismo quien pelara la fruta con los dientes.

Una imagen viral que ha recibido críticas por parte de periodistas y aficionados

La imagen del momento fue recogida en la red social Twitter por un usuario. En ella puede

verse cómo Benchetrit le pide a la chica un plátano y le sugiere pelar la fruta ya que él no

puede con los dedos vendados. Al instante, la recogepelotas gira su cabeza alertada por el

juez de silla y le entrega el plátano al tenista para que este pele la fruta con sus dientes.

En las mismas imágenes se puede ver cómo el propio Benchetrit se sorprende ante la

reprimenda del juez árbitro.

Una escena que se ha hecho viral en los últimos días y que ha provocado todo tipo de

reacciones. Muchos usuarios, entre ellos reporteros y aficionados, critican la actitud del

deportista. Sin embargo, también son otros los que argumentan que numerosos tenistas les piden a los recogepelotas que les traigan agua, toallas o alimentos durante los descansos de los partidos.

Lo cierto es que Benchetrit no incumplió ninguna regla, aunque su acción ha pasado a

formar parte de una las imágenes de esta fase previa del Abierto de Australia.

Afortunadamente para él, pudo solventar su partido y se clasificó para disputar la primera

ronda del torneo frente al japonés Yuichi Sugita, quien ocupa el puesto número 84 en el

ranking mundial de la ATP.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

— Alex Theodoridis (@AlexTheodorid1s) January 19, 2020