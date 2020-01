‘Dinosaurios enamorados’ es el título de la canción de una niña de 3 años llamada Fenn,

concretamente la hija del cantautor, compositor y artista audiovisual británico Tom Rosenthal. “Se le ocurrieron todas las palabras a ella misma y yo la ayudé un poco con la melodía”, comentó Rosenthal en la plataforma Twitter.

Así ha descubierto el cantante que no es el único con dotes musicales en su familia, después de que su hija de 3 años compusiera esta dulce, aunque dramática canción. “Mi hija de casi 4 años, grabó hoy su primera canción en solitario”, explicó Rosenthal refiriéndose a la canción ‘Dinosaurios enamorados’.

La melodía, que dura exactamente 1 minuto, comienza con la frase “Dinosaurios comiendo gente” con la voz de su padre de fondo. Fenn añade “Dinosaurios en una fiesta, comen fruta y pepinos. Se enamoran”. A continuación, su padre pregunta: “¿Entonces qué hicieron?”.

Fenn responde “Dicen ‘gracias’”, antes de que la canción se convierta en un auténtico drama, con una letra y el ritmo mucho más melancólico. “Una enorme explosión vino, y murieron”, canta la niña refiriéndose a cómo se extinguieron estos saurópsidos que aparecieron durante el período Triásico.

La canción continúa “Dinosaurios, dinosaurios se enamoran. Pero no se despidieron, pero no se despidieron”, haciendo alusión a su triste y fulminante final. Desde que Tom Rosenthal publicó esta composición en Twitter, han sido muchos los usuarios que han comentado emocionados cómo les ha hecho llorar la canción de su hija Fenn.

Tanto es así, que el post se ha llenado de comentarios como “Fenn hizo un trabajo maravilloso” junto a un GIF de Will Smith intentando controlar sus lágrimas en una escena de su película ‘En busca de la felicidad’. Otro de los comentarios de un usuario distinto fue “Yesss”, esta vez acompañado por un GIF de Oprah Winfrey llorando desconsoladamente.

Otros comentarios fueron más humorísticos, como: “En realidad, no estaba listo para ese final”. O este otro que tuiteó otra persona: “ Un día estás comiendo fruta y pepino y al siguiente estás extinto. Tiempos difíciles.”

El cantautor y compositor Tom Rosenthal ha compuesto bandas sonoras para algunos cortometrajes y anuncios publicitarios. Además, ahora su hija Fenn puede echarle una mano a la hora de componer, pues parece que lo hace bastante bien.

Tom es conocido por algunos de sus temas como ‘It’s OK’ y ‘Go Solo’, así como también por el diseño de sus vídeos musicales ‘A Thousand Years’ y ‘As Luck Would Have It’. Y a partir de este momento no le faltará inspiración, al menos siempe que esté su hija Fenn cerca.

Fenn, my nearly 4 year old daughter, recorded her first ever solo song today. She came up with all the words herself and I helped her a little bit with the tune. It’s called ‘Dinosaurs in Love’. 🦕❤️🦕 pic.twitter.com/erCgG0sUvP

— Tom Rosenthal (@tomrosenthal) January 28, 2020