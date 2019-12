Podría parecer una simple banana pegada a la pared con cinta aislante, pero no, se trata de

una obra de arte titulada “Comediante” expuesta por la galería de arte Perrotin en Miami y

puesta a la venta por 120.000 dólares.

Maurizio Cattelan, el artista, trata de ofrecer una mirada diferente del modo en que damos

valor a los objetos, así como el tipo de objetos que más valoramos. La idea de la obra surgió hace un año, aunque al principio se hicieron diferentes versiones en diferentes materiales, se probó con resina y con bronce, pero finalmente se optó por utilizar la fruta real.

Cabe destacar que la banana no está tratada, por lo que se advirtió a los posibles compradores de la obra de que ésta no se entregaba acompañada de instrucciones para mantener la obra en perfectas condiciones a largo plazo, por lo que seguramente esto sea un problema cuando la fruta comience a pudrirse, no obstante, en la galería dijeron que tomarían una decisión sobre la marcha.

En total se vendieron tres versiones distintas sobre la obra.

Un artista que da mucho que hablar

La galería Perrotin ha trabajado con Cattelan durante más de un cuarto de siglo y ha señalado que el «Comediante»; es la primera obra nueva que el artista estrena en una feria de arte en más de 15 años. No obstante, Maurizio Cattelan ya dio que hablar en 2018 gracias a su obra “América”, un retrete de oro de 18 quilates que no dudó en ofrecer a Donald Trump, acto fue considerado como una sátira al exceso de riqueza con la que cuenta Estados Unidos.

Durante todo un año, el museo Guggenheim de Nueva York tuvo el inodoro en exhibición en un baño público situado en el quinto piso del museo, donde los visitantes podían utilizarlo.