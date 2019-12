Hasta hace unos años, embarcarse en una gran aventura solo era apto para los viajeros

libres e intrépidos que tuvieran todo el tiempo del mundo. Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías hoy muchas personas han hecho posible algunos de sus sueños. Solo hace falta tener un poco de ganas, esfuerzo y no mucho dinero.

Esto fue lo que precisamente pensó Tom Perkins, un joven de 31 años y creador de The

Nomadic Kitchen. Este canadiense, equipado con un portátil a modo de oficina móvil, ha

logrado cumplir su sueño de de viajar desde Londres hasta Sudáfrica en una vieja bicicleta

destartalada.

Perkins inició su aventura en julio del 2011 en un pub de la zona sur de Londres. Pedaleó

durante 501 días para recorrer 12.000 millas (19.000 kilómetros) y 26 países diferentes

antes de llegar en diciembre del 2012 a la ciudad sudafricana de Ciudad del Cabo junto a su mejor amigo, Matt Chennells.

Como casi todas las grandes aventuras, la idea de este viaje surgió en una reunión con

unos amigos en un pub londinense. Una idea que poco a poco fue tomando forma hasta dar

con Tom en Ciudad del Cabo. Pero su espíritu aventurero no se quedaba ahí: “Nada más

cumplir con nuestro objetivo de llegar a Sudáfrica, ya nos pusimos a pensar en la siguiente

aventura que íbamos a realizar”.

El viaje en bicicleta desde Londres hasta Sudáfrica le permitió a Tom centrarse en sus

estudios sobre el África subsahariana. Precisamente, una de las ideas de este viaje tenía

que ver con poner en práctica los conocimientos adquiridos sobre el continente africano.

Tom y Matt partieron con un presupuesto de apenas 10 libras al día (11,70 euros). Debido

a las limitaciones económicas, solo podían permitirse un ordenador portátil básico. Pero con

él pudieron recopilar y extraer una gran cantidad de fotografías y redactar un diario de viaje que, finalmente, se convirtió en el primer libro de cocina de Tom.

Ahora, siete años después, Tom explica precisamente cómo la tecnología está ayudando a

muchos aventureros alcanzar sus sueños profesionales desde cualquier parte del mundo.

Una tecnología actual que nada tenía que ver con la que Perkins realizó su viaje en 2012,

cuando únicamente iba provisto de un portátil convertible 2 en 1.

No obstante, la aventura aún no ha terminado para Tom. Su negocio culinario The Nomadic Kitchen le permite seguir viajando por todo el mundo con solo una mochila y un ordenador portátil. Esta vez sí, un equipo más avanzado que el que llevó en su primera ruta en bicicleta a Sudáfrica.