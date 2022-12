Como todos los años por estas fechas, el Parque Warner de Madrid se llena de música, luz y color para vivir la magia de la Navidad con la familia o los amigos. Hasta el próximo 8 de enero, el Parque, adornado con decoración navideña, ofrece, además de sus habituales atracciones, numerosas novedades de las que solo se podrá disfrutar durante estas entrañables fiestas.

MUCHAS NOVEDADES

Entre las novedades del Parque Warner, se encuentran los nuevos espectáculos como el musical ‘A Christmas Tale’, en el Teatro Hollywood, y ‘Bugs Bunny’s Magic Christmas’, en el Teatro Chino, además de los espectáculos de calle ‘Magic Cooking’ y ‘West Love Party’, en el Old West Territory. Pero también es posible disfrutar de las animaciones ‘Merry Christmas and Happy New York’, en Movie World Studio, y ‘Pato Lucas Christmas Dance!’, en Hollywood Boulevard.

Además, toda la familia podrá participar en el ‘Looney Tunes: Dance Festival’, en Cartoon Village, un divertido concurso para bailar al ritmo del Pato Lucas, Bugs Bunny, Piolín y el resto de la pandilla Warner.

Por otra parte, los más pequeños de la casa podrán dejar personalmente sus cartas a Papá Noel en su refugio de invierno del Old West Territory, hasta el 24 de diciembre, y visitar la exótica jaima de los tres Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, en Hollywood Boulevard, para pedirles su lista de regalos.

Pero la magia de la Navidad del Parque Warner no acaba ahí. Cuando el sol se esconde, las luces del gran árbol de Navidad de Hollywood Boulevard se encienden en una divertida ceremonia presentada por los Looney Tunes, vestidos para la ocasión. Y como broche final a un día tan mágico y especial, no hay que perderse el ‘Christmas Parade Finale’, una animada cabalgata en la que desfilan todos los personajes del Parque Warner al ritmo de la música.

FAMOSOS EN EL PARQUE WARNER

A la inauguración de la temporada navideña acudieron muchos rostros conocidos de nuestro país, acompañados de sus hijos. Entre ellos, pudimos ver a las cantantes Rosario Mohedano, Lorena Gómez y Nika.

También asistieron, juntos a sus hijos, los actores Maria Castro, Dafne Fernández y el matrimonio formado por Candela Serrat y Daniel Muriel. Tampoco faltaron la modelo Noelia López y Caritina Goyanes con su marido Antonio Matos. Todos ellos disfrutaron de un día inolvidable.