Siempre habrá alguien que quiera lo que a nosotros nos sobra, y para encontrarla, hay multitud de opciones en internet, aunque cada una plantea sus pros y sus contras. ¿Sabes por dónde empezar?

Si estás harta de acumular trastos y no quieres convertirte en una nueva víctima del síndrome de Diógenes, deshazte de lo que no usas y, de rebote, gana un dinero extra. Una bici que compramos en un momento de entusiasmo deportivo, ropa que ya ha pasado de moda o un móvil en buen estado que hemos sustituido por un modelo posterior.

En internet hay un montón de opciones para deshacernos de todas estas cosas y sacar por ellas un beneficio. Recuerda que lo que ya no te sirve a ti, le puede servir a alguien. Mi recomendación es que clasifiques las cosas en cuatro categorías: vender, regalar, donar y tirar. Tú decides, da el paso.

A veces no damos el paso de poner a la venta las cosas por internet porque no sabemos o creemos que es mentira y que no vamos a conseguirlo. La clave se encuentra en una buena fotografía del producto, acompañada de una correcta y verdadera descripción. Te ofrecemos un paso a paso para alcanzar tu objetivo y vender lo que no quieres. Lee y apunta.

No pierdas el tiempo: no te engañes a ti misma

Hay productos, como ropa, artículos, muebles, juguetes… que por mucho que quieras vender, bien sea por el uso o por el tiempo que tienen, va a ser imposible deshacerte de ellos. No pierdas el tiempo en la red, a lo mejor te trae cuenta tirarlo directamente en los lugares adaptados para depositar esos artículos o productos, como un punto limpio, por ejemplo. Sabes que la tecnología es obsoleta. Las prendas de vestir destiñen, se desgastan o se descosen. Los muebles se deterioran. Los electrodomésticos se rompen y dejan de funcionar.

Infórmate cómo debes hacerlo:

Encuentra la app o página más adecuada para vender Busca el nicho de mercado más adecuado, cuál es el que cuenta con más usuarios, cuál es el que mejor puntuación tiene… Depende de lo que quieras deshacerte, del estado en el que se encuentre y de las condiciones de esa app. Por ejemplo, Chicfy es una tienda online donde solo puedes vender o comprar ropa. Pero además, conviene saber cómo funciona cada página y qué ventajas y desventajas aportan. O la página de Segundamano, que no te garantiza la compra y venta, se puede describir como un tablón de anuncios, que permite el contacto entre vendedor y comprador, pero el posterior acuerdo se lleva a cabo entre ellos, la página no responde por fraude.

Compara precios: ‘no te tires a la piscina sin agua’

Una vez que sabes lo que quieres vender, la forma de hacerlo, el medio que vas a utilizar, debes comparar precios. Esta comparación no es obligatoria, pero sí muy recomendable. ¡Consejo! Piensa que estás vendiendo objetos de segunda mano, que por muy buen estado que se encuentre, no puedes poner el precio de venta al mismo nivel económico que el producto que sea nuevo, sin estrenar. Los compradores no son tontos, aunque a ambos os interesa vender y comprar, debemos ser realistas.

Crea confianza: sé realista con las fotografías y la descripción

Realiza unas buenas fotografías del mismo. Un truco, aprovecha el momento de mayor cantidad de luz natural a lo largo del día para inmortalizar el artículo en cuestión y, en caso de que presente algún desperfecto visual, trata de plasmarlo en una imagen nítida. La honestidad también debe reflejarse en la descripción del producto, puesto que es algo valorado muy positivamente por los compradores. Es decir, gánate la confianza de los usuarios de la app que has decidido vender de una forma simple: sé humilde, no ‘maquilles’ la fotografía y no mientas o exageres en la descripción de lo que quieras vender.

No te cierres, ábrete a las negociaciones

Dentro de unos límites. Seamos sinceros, nuestro objetivo es vender y ganarnos un dinerillo extra al mes. Si el vendedor interesado en lo que ofreces está de acuerdo con el dinero a pagar, genial, todo solucionado, la operación será más rápida. Pero, si en la conversación entre ambos, ves que intenta regatear unos eurillos y tú te lo puedes permitir o están dentro de tus límites, no dejes pasar la oportunidad.

Hablando se entiende la gente y se puede llegar a un nuevo acuerdo. Si no te interesa sus condiciones, no pierdas el tiempo con ese vendedor. Corta la conversación y sigue intentándolo, ten paciencia.

Ten paciencia, todo requiere un tiempo

¡Tranquila! Poco a poco lo vas a conseguir. Simplemente debes seguir los pasos que te hemos ofrecido y verás que, tarde o temprano, lo vas a conseguir. Utiliza la app apropiada para cada artículo que ofrezcas, no mientas y, en el caso de ser necesario, negocia. Sobre todo, no pierdas la esperanza porque conseguirás deshacerte de lo que no usas y conseguir ese dinero extra.

Consejos para vender rápido y seguro

La venta es difícil pero con unos simples consejos y con paciencia todo se puede conseguir.

1- Busca la mejor app que se adapte a tus necesidades. Ya sabes que todas las apps no son compatibles para la venta.

2- Utiliza tus redes sociales. Su uso te puede doblemente beneficiar, ya que aumenta el número de visitas.

3- No mientas. Describe con detalle el objeto a vender. Por ejemplo, el tiempo de uso por tu parte, medidas exactas del producto, color…

4- Sé realista con el precio. El criterio personal es el que manda.

5- Elige el método de pago más adecuado. En mano, bizum, transferencia a su cuenta bancaria, o a través del propio sistema de pago que ofece la app.

6- Sé cercano. Utiliza chats para estar en contacto con tus posibles compradores.

7- No pierdas la esperanza. Se constante, a veces se tarda en conseguirlo.

8- Sé rápida. A la hora de contestar las dudas al consumidor. De hecho, aquellos que no reciben una respuesta en pocas horas dejan de interesarse.

9- Ten en cuenta las opiniones de tus compradores. Son muy importantes porque están al alcance de todo el mundo. Dicen mucho de la persona.

APPS que te ayudan

Wallapop Es la más famosa y la que cuenta con más usuarios y productos de todo tipo para vender y comprar. Te descargas la app, te registras con tu correo y a comprar y vender.

Vibbo Anteriormente se conocía como Segundamano. Al igual que wallapop, se basa en la geolocalización del producto y en las negociaciones por el chat.

Chicfy ‘El mercadillo de ropa más grande de España’. Vende o compra ropa de mujer y de hombre. Comenta los productos que están en venta, compártelos o da a ‘me gusta’.

Ebay Subasta y comercio electrónico de productos. El vendedor sube su producto durante un tiempo, el comprador que más puje por el, se lo lleva.

Mil anuncios. Se caracteriza por tener muchísimas categorías. Por ejemplo, se pueden encontrar mascotas, empleo, casas, servicios…