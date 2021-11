Una novela explicada a través de historias entrelazadas en el tiempo, que desgranan los acontecimientos y las vivencias más importantes, y que presentan a las personas que estuvieron, a las que siguen estando, y a las que posiblemente estarán presentes en la vida de esta rubia.

Una estructura inteligente que trenza distintos tiempos narrativos con la idea de que la novela sea una experiencia de ida y vuelta para enganchar al lector desde el principio hasta el final.

La protagonista

En palabras de la propia protagonista: “Solo las personas que de verdad nos importan saben ver detrás de nuestras capas superficiales lo que nos motiva o nos duele”.

De ella, superficialmente, sabemos que no llega al metro sesenta de altura y que le encantan los tacones y la ortografía perfecta, pero detrás de todas esas capas, a nivel emocional, concede un gran valor a la amistad, y posee una sensibilidad y humor propio que la caracterizan y la hacen única.

A lo largo de este viaje, irá descubriendo al lector su pasión por la moda y los libros, así como otras facetas de su carácter: es paciente y conciliadora, pero llega tarde a todas partes; le gusta viajar y disfruta con las batallas dialécticas. Es ingeniosa, y considera que reír y llorar es liberador, y ese es otro de los rasgos de su personalidad, la de alguien capaz de jugar con el humor y la emoción a partes iguales.

Rubi, rubia, enana o señorita son algunos de los apodos que utilizan aquellos que la conocen, sus amigas, sus amores y su padre, y que: la acompañan incondicionalmente durante estas intensas etapas de su vida.

Biografía de la autora

La Vecina Rubia es el personaje anónimo más conocido de las redes sociales, aunque esto pueda parecer, a primera vista, una incongruencia, y como tal, poco margen nos deja para incluirla en una biografía como esta. Pero sí podemos decir que “La cuenta atrás para el verano” es su primera novela en mayúsculas, donde ha volcado sus pasiones literarias con su humor característico y la verdad que la representa.

Cuenta con una gran comunidad en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Sus cuentas, o como ella las denomina, su “gran chat de amigas”, se ha convertido en un gran espacio de encuentro y de apoyo para muchos de sus seguidores.

Entrevista con la autora

¿En qué momento la Vecina Rubia se plantea publicar una novela? ¿Cómo surgió la idea?

Siempre he mantenido un gusto especial por la lectura y siempre he disfrutado mucho plasmando mis historias sobre el papel, incluso desde que era niña, y en las redes sociales años más tarde. Escribir una novela es algo que da mucho respeto y solo cuando estuve segura de que tenía algo sólido que contar fue cuando me atreví a salir de la zona de confort que dan los 2200 caracteres de Instagram.

Una pregunta obligada: el título. ¿Por qué “La cuenta atrás para el verano”?

Porque todo en la vida es una cuenta atrás: “cuando tengas dieciocho años…”, “cuando vayas a la universidad….”, “cuando encuentres tu primer trabajo…”. Es como poner un cronómetro hasta el siguiente paso y avanzar en la vida superando etapas. Con el tiempo me di cuenta de que muchos de los puntos de inflexión que ha habido en mi vida, y que aparecen en el libro, se habían iniciado justo antes de que comenzara el verano. Momentos de cambio que vienen acompañados del calor y una increíble sensación de libertad

que solo te da esa época del año. La cuenta atrás para el verano siempre ha sido para mí un antes y un después, un punto de partida para dejar atrás un ciclo que se cierra, sin importar si fue más o menos feliz, y abrir uno nuevo que sin duda será, como mínimo, diferente.

Sabemos que la novela es un proyecto que lleva años en gestación. ¿Qué es lo que te hace más ilusión de verla publicada?

Compartirla. Las ilusiones saben mejor si son compartidas y en este caso, la mía era la de crear una novela de la que todo el chat de amigas pudiera sentirse orgullosa. Y mi padre… y también mi madre, mis amigas e incluso alguien que ni siquiera sepa de mi existencia y decida dedicarme su tiempo.

¿Nos puedes adelantar algún detalle sobre la trama antes de que la podamos comprar en librerías?

Me encantará leer todos los comentarios y reseñas de la novela, pero me gustaría pedirle a todo el mundo que la lea, que no cuente el final. Que, en todo caso, solo hable de la sensación que le ha producido, pero sin entrar en detalles. Para mí esto es muy importante porque me gustaría que todas las personas pudiesen disfrutar de esta última parte del libro con la inocencia que da el no saber absolutamente nada de nada, sin destripes.