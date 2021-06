Con este proyecto, la marca neoyorquina busca concienciar y educar sobre los problemas de ansiedad, así como ofrecer ayuda directa a las personas que los sufren a través de una línea telefónica y email propio.

En los últimos meses, la salud mental ha dejado de ser un tema tabú del que no se podía hablar a convertirse en una cuestión de actualidad constante. Según la Organización Mundial de la Salud, trastornos como la ansiedad y la depresión afectan a más de 250 millones de personas en el mundo.

En nuestro país, a raíz la crisis sanitaria del Covid-19, el 65% de los españoles admiten haber sufrido alguno de los síntomas de la ansiedad; mientras que los expertos aseguran que las llamadas de ayuda se han incrementado hasta un 50% desde marzo de 20201.

Estas enfermedades afectan en su mayoría a las mujeres, concretamente aquellas de entre 18-24 años que representan el 43% de los datos.

Con el objetivo de ofrecer su apoyo a la causa, Maybelline New York lanza el programa Brave Together: “Estamos juntas en esto”. Este es el primer proyecto social de la marca de maquillaje en España, que contará con el apoyo de la psicóloga Bárbara Tovar («Hermano Mayor») para dar visibilidad a la salud mental y educar en ello, identificando los síntomas de la ansiedad y ofreciendo herramientas para afrontarla.

“Esta acción es un proyecto que espero que sea inspirador para todas las mujeres. Maybelline está aprovechando su cercanía con todas esas para hacer llegar un mensaje poderoso, positivo y constructivo, que me siento orgullosa de defender”, confiesa Bárbara Tovar. “Brave Together es una declaración de intenciones, que reivindica el autocuidado, el derecho a no poder siempre con todo, a pedir ayuda y poder compartirlo con otras mujeres sin sentirnos vulnerables”.

Además, Maybelline colaborará estrechamente con la ONG local El Teléfono de la Esperanza ayudando a los jóvenes a través de atención y asesoramiento telefónico gratuito disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todos aquellos que lo necesiten podrán llamar al teléfono 660 100 300, o también escribir un correo a: bravetogether@telefonodelaesperanza.org, y hablar con expertos que podrán asesorarles y darles apoyo directo.

“Desde Maybelline New York queremos apoyar realmente, ayudando a formar, sensibilizar y a luchar contra el problema de la ansiedad, que justamente afecta más a los jóvenes”, afirma Montserrat Cortina, General Manager de Maybelline New York España.

Lorena Prieto, Teaming Manager de la ONG El Teléfono de la Esperanza comenta: “Para nosotros, el proyecto Brave Together es una iniciativa social muy necesaria para los jóvenes de nuestro país.

Desde el Teléfono de la Esperanza, llevamos 50 años atendiendo a personas en situación de crisis, y gracias a este proyecto, vamos a poder colaborar con Maybelline en desestigmatizar la ansiedad y la depresión, así como en ofrecer apoyo, a todos los jóvenes que lo necesiten. Es una gran noticia que Maybelline New York, se haya unido en favor de la prevención de la ansiedad y el estrés; y estamos muy agradecidos con su apoyo y con su compromiso social”.

Con ello, Maybelline busca romper el estigma entorno a la ansiedad, así como hacer ver a los jóvenes que no están solos. Esta acción se implementa con el lanzamiento de un sitio web creado especialmente para Brave Together.

En este espacio online, además de información sobre ansiedad, se contarán casos reales de la mano de embajadoras de la marca como Anna Fernández Padilla o Irene Ferreiro, entre otras.

De este modo, Maybelline se une al proyecto del grupo L’Oreal, “L’Oréal for the Future”, con el objetivo de utilizar su influencia para crear conciencia entre sus socios, clientes y consumidores sobre los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad.

“Queremos ayudar a los consumidores a afrontar su día a día, combatir y visibilizar la ansiedad, la cual se ha disparado entre los adolescentes”, puntualiza Montserrat Cortina.

