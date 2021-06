QUESOS

Es uno de los alimentos que no es recomendable congelar, pero cuando te ha sobrado y no quieres tirarlo, puedes guardarlo ya rallado, en daditos, o cortado en cuñas o lonchas. Así lo puedes usar directamente después de descongelarlo y no lo tienes que manipular, que es cuando se rompe. No todos los quesos reaccionan igual a la congelación. Los que peor lo llevan son los muy cremosos, los frescos, los requesones y los muy secos o curados. Y los que mejor: brie, gouda, camembert, havarti y emmental.