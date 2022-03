Lleva años dedicándose a gestionar medios de comunicación. Actualmente es la directora general de Semana SL, la empresa editora de revistas como SEMANA, VIVA LA VIDA y otras publicaciones. Pero una pérdida personal la introdujo en un mundo al que empezó a dedicar el poco tiempo del que disponía para informarse. Al final, el conocimiento adquirido y sus propias vivencias se han convertido en un interesantísimo libro del que aprender y reflexionar sobre si llevamos la vida adecuada: ‘50 a mis espaldas y a mí me importa un bledo’ (Ed. Harper Collins).

Es un libro que, aunque está pensado para la mujer por las referencias femeninas, yo recomiendo también a los hombres que lo lean. Yo soy hombre, lo he leído y no solo sirve para aprender y poner en práctica muchas de las cosas que dice, sino también para comprender y darnos cuenta de otras muchas cosas.

¿Qué lleva a una alta ejecutiva como tú a escribir un libro como este?

La vida… Era algo que nunca había pensado, pero a veces te ocurren cosas que te llevan a iniciar proyectos que jamás te habías propuesto.

Esas cosas a las que te refieres son la enfermedad y posterior fallecimiento de tu padre…

Así es… Mi padre enferma de alzhéimer y, a raíz de su muerte, comienzo a plantearme porqué puedes enfermar a una determinada edad… En la pandemia me involucré algo más y empecé a hacer cursos y a ahondar en el tema, escribiendo notas personales que fueron tomando forma de historia y terminó convirtiendo en este libro.

¿Y cómo te dio por especializarte, por decirlo de esta forma?

El motivo a lo mejor es egoísta. Mi padre con 60 años tiene esta enfermedad que es incurable y de la que se dice que tiene ciertos aspectos genéticos que pueden elevar el riesgo de desarrollarla. Entonces pensé… Yo me estoy acercando a los 50 y mi padre enfermó a los 60. No tengo mucho margen para saber qué puedo hacer y qué no…

¿Y…?

Pues descubrí que tiene mucho que ver con el tipo de vida que llevamos y que hay cosas que ayudan a prevenir.

¿Como qué?

Pues llevar una vida saludable, a base de una alimentación sana, de hacer ejercicio, descansar, reducir el estrés… Sin obsesionarnos, pero siendo conscientes de que parte de tu salud depende de tus hábitos de vida.

¿A quién recomiendas este libro?

Mucha gente va a identificarse con él, pero, sobre todo, mujeres entre 45 y 50 años. Los 50 es una etapa de inflexión para nosotras, una época en la que cambiamos físicamente, que no nos vemos como nos queremos ver, que nos vemos más mayores, sin encontrarnos a gusto con nosotras mismas… y te preguntas ¿Qué me está pasando? Y a esto se suma que debemos dar el 100% en el trabajo y en casa, que tenemos que estar pendientes de los hijos y de los padres que empiezan a tener achaques… Al final estamos agobiadas y estresadas por vivir la vida de los demás y no vivir la nuestra.

Muy interesante esto que dices… Entonces, ¿con qué se va a encontrar la lectora?

Es un libro para acompañarte en el camino de los 50, con capítulos que puedes aplicar a tu vida. A mí no me gusta hablar de la crisis de los 50, pero es cierto que en torno a esta edad todo se tambalea en una mujer. En el libro se ven muchos ejemplos de lo que pasa y de lo que sientes… Las que lo hayan pasado se sentirán identificadas y las que todavía no, tendrán una especie de guía en la que apoyarse.

¿Hubieras agradecido tener un libro como este?

Sí, bastante, porque a mí me pasan dos cosas en mi vida que me afectan: lo de mi padre, que me hace buscar un nuevo camino, y el que mis hijos se fueran a estudiar fuera de España y sufro el denominado síndrome del nido vacío… Me sentí muy perdida… No sabía lo que quería, lo que necesitaba…

Dices en el libro que para envejecer con salud necesitamos una motivación por la que vivir, un propósito de vida ¿Cuál es el tuyo?

Me gustaría dedicar mi vida a cualquier cosa que tenga que ver con que la gente no pase determinadas enfermedades como la que pasó mi padre.

También dices que con este libro has cumplido un sueño, ¿Cuál es el siguiente?

Dar una charla en Naciones Unidas. Me gustaría visibilizar aún más estas enfermedades y colaborar en hacer ver que podemos ayudar a minimizar el riesgo de padecerlas.

Tú has puesto en práctica ese cambio de estilo de vida, aunque, como reconoces, sin obsesionarte. ¿En qué te ha ayudado?

He cambiado físicamente pero mucho más mentalmente. Siempre he sido muy positiva, pero ahora tengo otros propósitos y otra ilusión y muchísimas ganas de vivir y disfrutar de mis próximos 50 años.

