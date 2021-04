Los complejos físicos y psicológicos pueden afectar a nuestra vida diaria si no sabemos

controlarlos. Aprende a superarlos para llevar una vida mejor.

Ser capaces de identificar y comprender nuestros complejos es una herramienta psicológica

que nos puede ayudar mucho a lo largo de nuestra vida, especialmente para conocernos a nosotros mismos, ya que sobre los complejos construimos nuestra personalidad.

¿Qué son los complejos?

Coloquialmente alguien “acomplejado” se define como aquella persona queno se siente satisfecha con algunos aspectos de su persona, los rechaza y entra en conflicto con ella misma. Generalmente, esos aspectos físicos o psicológicos de esta persona son: su belleza o ausencia de ésta, sus capacidades intelectuales, dones y virtudes, o sus áreas de mejora o fallos personales.

Esos aspectos los somete a juicio. Si el juicio resulta favorable, esa persona estará satisfecha en general consigo misma. El problema está cuando sale desfavorable, ya que comenzará una guerra interna con esas partes físicas y psicológicas que no le gusten de sí mismo y entrará en conflicto interno y, a veces también, con los demás.

¿Cómo se forman?

Muchos psicólogos opinan que las vivencias que hemos tenido en el pasado forman el conjunto de lo que somos. Si estas experiencias las hemos vivido como positivas, seremos personas más seguras de nosotras mismas y menos acomplejadas.

Si, por el contrario, hemos tenido vivencias estresantes o negativas, se puede dar el

“mecanismo de desplazamiento”, es decir, extrapolarlas a aspectos propios

que nos pueden hacer sentir acomplejados por algo.

Fortalecer tu cuerpo no es lo mejor que puede hacer el yoga por ti. Tener paz mental también repercute en muchos sentidos de tu vida, ya que te hace afrontar con calma

los problemas y te ayuda a valorar lo que realmente es importante. Si todavía no te has iniciado, ¿a qué estás esperando?

Aprovecha esta cuarentena para dedicarle una hora al día. ¡Son todo beneficios!

Adiós estrés

Somos una combinación de cuerpo, mente y espíritu. Una irregularidad a nivel físico afecta el plano mental y del mismo modo, cualquier inquietud presente en la mente puede acabar

pasando factura al cuerpo más sano. El yoga ayuda a reducir el nivel de cortisol (la hormona del estrés) y está demostrado que unos niveles de cortisol elevados pueden

provocar cambios de humor, aumento de peso, dolores musculares, presión arterial alta e

incluso problemas digestivos.

Más flexibilidad

Nuestro cuerpo ha sido diseñado para moverse, sin embargo, seguimos pasando demasiadas horas sentadas, lo que provoca que el cuerpo se oxide y, como consecuencia, perdamos movilidad (hecho que además, se agrava a medida que envejecemos).

El yoga es una herramienta perfecta para devolver al cuerpo su movilidad y elasticidad natural así como para mejorar nuestra postura. Equilibra el sistema nervioso El yoga hace más lenta la respiración y ayuda a equilibrar el sistema nervioso, favoreciendo la relajación,

reduciendo el ritmo cardiaco y la presión sanguínea, y reforzando el sistema inmunológico.

Mejora el descanso

Varios estudios han comprobado que las personas que realizan yoga cada día tardan 10 minutos menos en dormirse. Además, también incrementan el número de horas que duermen en un promedio de una hora más por noche.

Queda poco para que se levante el estado de alarma y nosotros te proponemos el siguiente plan para el mes de junio

RETIRO DE YOGA Y DESARROLLO PERSONAL en Casa del Ocejón- Guadalajara

Disfruta de una inmersión en plena naturaleza a 1,5 horas de Madrid, para practicar diferentes yogas, descubrir la dietética ayurvédica, mejorar tu bienestar a través del coaching y la sofrología.

Del jueves 24 al domingo 27 de junio 2021

Mélanie Bouys Hatha Yoga, Yang/Yin y yoga meditativo

Pascale Marcou, Coaching y actividades ritmo & música

Arnaud Hos Devanand, Taller cocina ayurvédica

Corinne Faure-Dubourg, Sofrología y relajación

Incripciones e información:

mahoganywellnessexperience@gmail.com

Tel contacto: 639 17 46 17

OTRAS FECHAS PROGRAMADAS

www.melaniebouysyoga.wordpress.com

www.tangram-services.com

www.corinnefaure.com

www.ayurvedamyveda.com