Rosario Porto se ha quitado la vida en la misma cárcel en la que cumple condena Iñaki Urdangarin. Ya se habían activados los protocolos antisuicidios, porque no era la primera vez que lo intentaba

Rosario Porto, la madre de Asunta Basterra y autora de su asesinato en colaboración con su exmarido, Alfonso Basterra, ha sido encontrada en la mañana de este miércoles ahorcada en su celda de la cárcel de Brieva. La abogada permanecía en esta prisión desde el pasado mes de marzo, en una cárcel exclusivamente de mujeres, con la única excepción de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, que eligió este centro penitenciario por la intimidad que le brindaba, dado que se encuentra separado del resto de reclusas y con privilegios como poder cultivar sus propias verduras y hortalizas en un huerto así como tener un patio para él solo para poder practicar ejercicio sin tener que mediar palabra con el resto de reclusas.

Eso sí, la vida de Rosario Porto en prisión no era tan agradable como la del exduque de Palma. Su vida entre rejas no cumplía sus expectativas, a pesar de que se informó en un primer momento de que se llevaba bien con sus compañeras de condena, al poner a sus servicios sus conocimientos legales como abogada para ayudarlas en todo lo que necesitaban para hacer su vida más llevadera y facilitarles la salida de prisión. No obstante, ella lo pasaba mal y el cargo de conciencia por el asesinato de su hija adoptiva no le han dejado otra alternativa que quitarse la vida para acabar con el sufrimiento. Así lo han confirmado en la mañana de este miércoles fuentes penitenciarias, tras encontrarla ahorcada en su propia celda.

Los funcionarios de la prisión de Brieva dieron el aviso tras encontrar a Rosario Porto colgada en su celda. Los trabajadores de la cárcel sospecharon que algo no andaba bien cuando la letrada se ausentó del recuento de primera hora, cuando decidieron acercarse a su celda y comprobaron que se había quitado la vida, utilizando para ello un cinturón de tela que ató a la ventana del habitáculo. Desde el centro penitenciario han informado al diario ‘El Mundo’ de que Rosario Porto era una persona muy inestable, como ya dejó patente en su paso por las anteriores prisiones en las que ha estado, como la de Teixeiro en A Coruña o A Lama en Pontevedra. En estos dos centros ya se le aplicó el protocolo antisuicidios, dado que los psicólogos informaron de que podría tratar de acabar con su vida si encontraba la ocasión, como así ha terminado por suceder.

Un caso que conmocionó España

Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva, Asunta Basterra. El cadáver de la niña fue hallado el pasado 22 de septiembre de 2013 en una cuneta y los indicios señalaban directamente a la madre, dado sus incongruencias en su testimonio y gracias a las pruebas que aportaron, entre otros, las cámaras de seguridad de distintos establecimientos, que demostraron que Rosario Porto sí estaba con su hija en el coche cuando ella decía estar sola. De ahí continuó la investigación y se demostró que las cuerdas que amordazaban a la pequeña coincidían con un fardo de cuerdas que la madre tenía en una de sus casas. Así, con más indicios, se llegó a demostrar que ella había sido la autora de la menor, con la inestimable ayuda de su exmarido. Pese a todo, ambos mantuvieron en todo momento su inocencia.

Rosario Porto trató de suicidarse ya en numerosas ocasiones, aunque solían ser silenciadas a la prensa para no añadir atención mediática a su caso. La última que sí trascendió tuvo lugar dos años atrás, cuando se encontraba en las duchas de la prisión y trató de ahorcarse con un cordón. La misma técnica que ahora ha terminado con su vida. También intentó acabar con su sufrimiento existencial mediante la ingesta masiva de pastillas, pero siempre insuficientes para acabar con su vida y siempre se le lograba salvar la vida gracias a la rápida intervención de los funcionarios y los servicios médicos. Esta vez, los sanitarios del 112 no lograron reanimarla y se ha certificado su muerte en la mañana de este miércoles.