Los sentimientos escondidos detrás de un sueño con una antigua pareja están relacionados con la nostalgia, el duelo, el conflicto y la inseguridad. En este artículo te mostramos los significados más comunes.

Los sueños siempre han sido objeto de estudio dentro de la psicología, y es que el mundo de los sueños es completamente misterioso para nosotros.

A lo largo del día, nuestra mente intenta bloquear según qué pensamientos, pero cuando llega la noche y estamos durmiendo, soñamos con cosas que jamás hubiéramos pensado y que hacen que tengamos dudas y nos cuestionemos muchas cosas. Uno de los sueños más recurrentes es soñar con tu ex, algo que puede desconcertarte y que puede que al principio no le encuentre ninguna explicación coherente. Sin embargo, la tiene. ¡Sigue leyendo!

Qué significa soñar con tu ex

Cuando sueñas con una ex pareja, es normal que te despiertes preguntándote el significado que ha podido tener. Cuando acaba una relación, puede que hayamos dejado algunos asuntos pendientes de solucionar y que te gustaría zanjarlos, porque ha sido una persona muy importante en tu vida y ha significado mucho para ti.

Entonces, soñar con una antigua pareja no es raro. En cuanto a sus significados, debes saber que puede tener distintos, desde nostalgia hasta duelo por la ruptura, pasando por el conflicto interno de inseguridad que se siente al haber terminado una relación.

Sin embargo, si quieres analizar en profundidad qué ha significado ese sueño tan repentino con tu ex, tienes que tener en cuenta todos los factores que aparecen en el sueño. Eso sí, el significado de los sueños no tiene ninguna base científica y empírica que demuestre su veracidad. Todo lo que se sabe acerca del significado de los sueños es a raíz de las teorías de psicoanálisis del filósofo Sigmund Freud, y de los estudios de otras disciplinas de la psicología.

Soñar con tu ex en la intimidad

Si has soñado que mantenías relaciones sexuales con tu ex, significa que es esa intimidad lo que echas de menos de esa persona, y que muy dentro de ti, aunque te cueste reconocerlo, está el deseo de hacer ese sueño realidad. Este significado se puede aplicar tanto a las exparejas como a cualquier otra persona con la que sueñes en la intimidad.

No es un sueño que deba perturbarte, pues es normal tener sueños eróticos con alguien con quien has compartido tantos momentos íntimos. Cuando estabais juntos, tu mente recibía unos estímulos sensuales que han vuelto a ser evocados por el sueño que has tenido, y es normal que vuelvas a sentir ese deseo de forma inconsciente.

Es algo más preocupante cuando tienes estos sueños pero ya tienes otra pareja, pues puede significar que no estás satisfecho con tu relación porque le falta algo que tu ex sí que te aportaba.

Soñar que tu ex tiene una nueva pareja

Este tipo de sueños tienen un significado algo más profundo y complicado. Aunque ya no estés con esa persona, puede que sigas manteniendo un lazo invisible que te sigue uniendo a él o a ella.

Todavía sientes que esa persona está en tu vida, no te has desprendido de él o ella del todo, y esto provoca en ti miedo y celos en tus sueños. Así, puedes interpretar que, si sueñas que tu ex tiene nueva pareja, es porque todavía sientes algo por él o ella. Eso sí, puede que al despertarte hayas sentido una sensación de angustia que nada tiene que ver con amar a esa persona. Por tanto, tienes que valorar todos los sentimientos que experimentas al despertarte para saber qué ha podido significar el sueño.

Soñar que vuelves con tu ex

Este es uno de los sueños más frecuentes que se tienen con las ex parejas. Si sueñas que tu ex y tú volvéis a estar juntos, debes fijarte en qué sensaciones te produce al despertarte para saber qué significado puede tener el sueño.

En caso de que nos despertemos con una sensación agradable y placentera, significa que echamos de menos a esa persona. Por el contrario, si al soñar que vuelves con tu ex tienes la sensación de haber tenido una pesadilla, es que no quieres que ese sueño se haga realidad y, probablemente, no quieres ver a esa persona ni en pintura.

Si volvéis a ser pareja tus sueños y te gusta, es que es algo que anhelas y que en la realidad no se puede cumplir, por lo que tu mente genera diversos escenarios en los sueños para que sí que suceda. De acuerdo con Freud, nuestros sueños tienen el objetivo de cumplir y satisfacer los instintos que no hemos podido lograr durante la vigilia.

Si tu ex aparece de manera constante en tus sueños, puede significar que tienes temas pendientes de zanjar con él o ella para poder cerrar las heridas de la mente y del corazón. Para que tu mente y tu corazón estén tranquilos, intenta dejar todo claro y de la mejor manera posible, tanto si volvéis a estar juntos como si no, habla con seguridad y evita cualquier problema. Si no lo haces, te sentirás peor y agravarás la situación.

Además, deberías dejar que pase un periodo de tiempo de duelo para poder superar una ruptura de manera sana, sobre todo si la relación ha sido de muchos años. Si no sanas las heridas del corazón, puede que empieces a soñar habitualmente con tu ex, cosa que no te vendrá bien en absoluto. Si notas que los sueños se vuelven muy constantes en tus noches y te atormentan, pide ayuda a un psicólogo que se encargue de tu caso concreto.