Las personas no somos capaces de notar ni este movimiento ni el de traslación de la Tierra porque ambos son a una velocidad constante. Lo único que podemos apreciar son los cambios producidos por la aceleración o la deceleración.

¿Por qué no notamos el movimiento de rotación de la Tierra?

A pesar de que la velocidad de rotación de la Tierra es muy alta (1.675 kilómetros por hora

en el ecuador), esta apenas cubre 15 grados del giro cada hora. Algo que en realidad está

muy por debajo del umbral de nuestro oído para que este pueda percibirlo. Es por esto por

lo que, aunque no lo notemos, la Tierra sigue rotando.

Las velocidades de rotación y traslación de la Tierra permanecen siempre constantes.

En ningún momento podemos sentir ni aceleración ni deceleración en los movimientos. Solo

podríamos sentir algo si cambiara la velocidad. Es lo que sucede cuando vamos en un

coche, que solo sentimos cuando este acelera más o frena.

No tenemos que preocuparnos pues por el hecho de no sentir el movimiento de rotación de

la Tierra. Es un movimiento constante que se produce siempre. Pero, ¿y si no fuera así?

¿Y si la Tierra deja de rotar?

La primera consecuencia de que la Tierra dejase de rotar sería que todo en la superficie

terrestre saldría lanzado lateralmente a más de 1.600 kilómetros por hora. Los océanos,

por ejemplo, se moverían lateralmente a 1.600 kilómetros por hora.

Otra de las grandes consecuencias que acarrearía la ausencia de un movimiento de

rotación de la Tierra sería que cada día duraría 6 meses y la noche otros 6 meses. La

vida en la Tierra para personas, animales y plantas cambiaría por completo y muchas

especies desaparecerían por completo.

Una Tierra sin movimiento de rotación se convertiría en una esfera casi perfecta. La

velocidad de rotación es una de las causantes del achatamiento de los polos. Sin este

movimiento, la Tierra tendría un solo continente y los océanos tendrían que distribuirse,

inundando regiones y cubriendo los polos.

En definitiva, las personas no podemos apreciar los movimientos de rotación y traslación de

la Tierra porque ambos se producen a una velocidad constante. Solo en caso de una

aceleración o desaceleración de dicha velocidad sería posible percibir el movimiento. Algo

que, por otra parte, es imposible que pueda suceder.