Es muy satisfactorio descubrir que uno de los restaurantes referentes de la cocina mexicana en Madrid continúa su estelar andadura renovando su oferta gastronómica y manteniendo su elevado nivel de servicio y experiencia. Hablamos de Iztac.

El chef mexicano Juan Antonio Matías Domínguez ha transformado por completo la carta de Iztac. El restaurante se mantiene como un icono de la alta cocina mejicana en la capital y continua su brillante andadura con una renovada carta de altísimo nivel.

Para explicar Iztac, su propietario Jorge Vázquez afirma que es el restaurante al que a él le gustaría ir en México DF cuando visita su país de origen; un restaurante que refleja la calidad y autenticidad de esa gastronomía que consiguió ser la primera en ser declarada por la Unesco Patrimonio Invaluable de la Humanidad”.

Todo en un entorno personal y único donde sus enormes murales impactan a aquellos que no conocen Iztac y siguen sorprendiendo a clientes habituales. La decoración busca una identidad propia marcada por detalles sutiles y elegantes donde el comensal se sienta cómodo y con ganas de disfrutar.

Camino de cumplir tres años, Iztac se proclama como líder en la excelencia de la gastronomía mejicana huyendo de todo tipo de clichés. Fiel a la esencia de sus propuestas culinarias, su nueva carta propone un viaje lleno de sabor por los 32 estados del país y por sus nueve zonas gastronómicas. En esta ocasión la carta hace especial hincapié en la cocina de sus costas, con amplia variedad de opciones con ingredientes marítimos, algo que a priori sorprende en un restaurante mexicano.

Su nueva propuesta gastronómica incluye platos tan legítimos como el pan de cazón campechano, las gambas petroleras, el riquísimo salpicón de ternera típico de la zona del centro del país o los sabrosos papadzules.

En los platos principales destacan nuevas opciones como las enchiladas mineras, el almendrado oaxaqueño, el pato con manchamanteles, el bacalao a la veracruzana o el estupendo mole poblano.

Y una apartado especial para sus exquisitos tacos. Los amantes de estos bocados mejicanos están de suerte. En Iztac su oferta es realmente especial gracias a sus tacos estilo rosarito, los tacos de pescado maya, los tacos de carnitas de pato y los tacos más buscados…los adictivos tacos árabes, realmente irresistibles.

Pero en Iztac no todo es comer. Si lo que quieres es un buen trago no puedes dejar de lado sus cervezas, micheladas, mezcales, tequilas y margaritas. Una amplia oferta líquida que se completa de su exquisita selección de vinos mexicanos que se pueden degustar tanto en barra como en su nueva y cuidada terraza. Un must para estos tiempos que tanto piden exterior.

Un lugar que visitar, saborear y disfrutar!

Lo bueno: Servio en sala. Opción de Delivery.

Lo mejor: Gastronomía de alto nivel.

Precio medio: 40 – 45€

Dirección: Plaza de la República del Ecuador, 4 Madrid. Tel: 910.090.235

@Mysevendays