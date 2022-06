Un nuevo concepto basado en la coctelería de calidad a un precio asequible. Esa es la apuesta de Anubis, el nuevo miembro de la familia Villarrazo. La firma combina la oferta de las tradicionales coctelerías con la de los actuales café- lounge y brinda a sus clientes una experiencia única y en esmerado servicio de mesa en un ambiente relajado y selecto, en interior o al aire libre.

Quienes son…

Anubis Coctelería es un local creado por profesionales con más de 25 años de experiencia en el sector nocturno. Nació con el objetivo de aprovechar la afluencia de gente que tienen los centros comerciales para completar la oferta de estos con un establecimiento especializado en cócteles, cachimbas y combinados.

“Con Anubis, salimos a morir los viernes, y revivimos juntos los domingos”. Qué importante es rodearse de personas dispuestas a celebrar la vida. Complicidad, un buen cóctel y muchas risas, todo ello lo puedes encontrar en Anubis.

Su Carta

Anubis Coctelería cuenta con una extensa carta formada por cócteles sin alcohol, entre los que se encuentran los más míticos y demandados como los cocktails de frutas: San Francisco, Piña Colada, Mojito clásico y de sabores y Sex on the Beach. Por otro lado, entre los cócteles con alcohol, puedes elegir entre una amplia selección en la que encontrarás clásicos de siempre y cocktails exclusivos de Anubis: Ginger 43, Piruleta, San Francisc, Tequila Sunrisa, Jäger Hot Red, After Eight,Agua de Valencia, Cocktail Anubis, Sex on the Beach, Mojito son algunos de ellos.

Dónde encontrar Anubis Coctelería

Puedes disfrutar de un cóctel o cualquier bebida que te apetezca en Anubis todos los días de la semana de 9:00 de la mañana a 2:30 de la madrugada. Si aún no los conoces te estarás preguntando, ¿Dónde están ubicados? Apunta y no te quedes un finde más sin ir, te recomendamos que vayas pronto porque ¡no trabajan con lista de espera y en horas se llenan!

C.C H2O, Rivas-Vaciamadrid

C.C Xanadú, Arroyomolinos

C.C Sambil Outlet, Leganés

Calle de Trafalgar, 10

C.C X Madrid, Alcorcón

C.C Parquesur, Leganés

C.C Palacio del Hielo, Hortaleza

C.C La Farga, Barcelona

Travesía de Jardines Reales, 7, Zaragoza

Cualquiera de estas opciones saciará este calor estival y te invitará a probar un nuevo sabor. ¡No lo dudes, este verano te esperamos en Anubis con los cócteles más refrescantes! Y las cachimbas más sorprendentes.

¡Brinda con nosotros por el mejor verano! Te esperamos