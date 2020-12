Hay plantas que florecen al llegar el invierno, pero que se marchitan al poco tiempo. Te contamos todo lo que debes saber para que estén perfectas el máximo tiempo posible.

Pensar en flores y en las navidades es sinónimo de acordarse de la Poisenttia. Es el símbolo floral de este periodo invernal, pero no nos engañemos, existe una amplia variedad de plantas que pueden decorar los hogares. Su mantenimiento no requiere de un gran esfuerzo, por eso anota estos consejos para que te duren.

En invierno, debes vigilar especialmente la luz natural

que les llega

Poinsettia o Flor de pascua: Aparte del color rojo, también puede tener las hojas blancas y amarillas

1- A la hora de conservar cualquier tipo de planta, la temperatura es un factor fundamental para su preservación. En este caso, lo ideal es que oscile entre los 16 y los 22 grados.

2- Es importante mantener la tierra húmeda, lo que no significa humedecerla en exceso. Evita regarlas cada día, para que la raíz no se pudra. También procura no mojar las hojas y las flores para que no se deterioren.

Acebo para decorar tu mesa: Los frutos del acebo son una especie protegida. No se pueden recoger silvestres

1- Una de las mayores debilidades que posee esta planta es la temperatura. El acebo necesita situarse en una zona fría. Se suele recomendar que se plante en una maceta en el exterior de la casa, en una zona que tenga la mayor parte del tiempo sombra. Eso sí, también, necesita la luz del sol.

2- En el caso de querer cultivar esta planta en maceta, aunque no es lo recomendable, es importante que se evite cultivarla en tierras calcáreas. Para ello, es importante optar por una tierra ácida que sea, además, rica en nutrientes. Con ello, logramos fomentar un rápido crecimiento.

Musgo, siempre en tu belén: Es vital para evitar la erosión del suelo

1- Desempeña un papel vital en la naturaleza y no debe ser extraído de ella. Crece de forma silvestre y hay que dejarlo en su habitat natural. Para decorar el belén, escoge su versión artificial para no dañar el medio ambiente. Esta especie debe estar en un lugar donde haya bastante humedad para que se conserve.

2- Si has logrado cultivarlo en tu hogar, aunque es casi imposible, es vital que se mantenga en una zona que esté alejada de la calefacción, pues podría llegar a secar la humedad de la propia planta. Esto favorece que se empiece a oscurecer las partes superficiales de la planta, tornándose de un color oscuro.

Conservar el abeto de Navidad

Si quieres obtener un árbol estas navidades para decorar la casa y luego buscas transportarlo, es fundamental uno con maceta y raíces para así poder regarlo y mantenerlo. Si, por el contrario, no puedes hacerte cargo de la planta, ciertos Ayuntamientos recogen estos árboles para su replantación.

Eso sí, para mantenerlo durante estas fechas, es importante regarlo con regularidad. Humedecer sus hojas con pulverizador con el objetivo de evitar que se sequen por la temperatura que se puede alcanzar con la calefacción del hogar. Además, es importante asegurar su drenaje en la maceta.