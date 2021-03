Bono, Penélope Cruz y David Oyelowo entre otros prestan sus voces a los personajes animados de Pandemica. La serie animada de ONE para sensibilizar sobre la crisis del acceso a las vacunas de Covid-19.

Los países más ricos han acumulado 1 billón más de vacunas que las que necesitan para vacunar a sus ciudadanos mientras los países más pobres han recibido menos de 1% de las dosis.

“Pandemica ilustra con convicción la desigualdad en todo el mundo”, dijo Penélope Cruz, quien presta su voz a la serie Pandemica. “Espero que todos los que veáis esta serie alcéis vuestras voces y toméis acción para asegurar que nadie es dejado de lado”

“La animación de Pandemica dibuja una verdad simple – que donde vives no debería determinar si consigues estas vacunas vitales,” dijo Bono, el cantante de U2 y co-fundador de la ONG ONE y (RED). “Incluso mientras muchos de nosotros esperamos nuestro turno, tenemos que asegurarnos que billones de personas alrededor del mundo no queden relegadas al final de la cola. Es la opción correcta, por supuesto, pero también es la única forma de que salgamos todos de esta pandemia. Si la vacuna no llega a todos lados, la pandemia no se va a ninguna parte.”

“Todos estamos atrapados en Pandemica, pero solo algunos pueden escaparse. El virus se alimenta de la desigualdad y ahora mismo billones de personas en el mundo ven el potencial de las vacunas, pero no tienen la oportunidad de recibirlas”, dijo David Oyelowo, actor en Pandemica. “Debemos hacer todo lo posible para acabar con la pandemia para todos y en todas partes.”

Gayle Smith, Presidenta de ONE, añadió, “Este virus ha librado una guerra contra el mundo, y necesitamos contraatacar con todo lo que tenemos a disposición. El acceso a las vacunas no se trata solo de justicia sino también de hacer lo más inteligente – no podremos poner fin a esta pandemia sin antes parar la propagación y la mutación del virus en todas partes.”

Para mayor información sobre la campaña visite el sitio: www.one.org/pandemica y el canal YouTube de ONE campaign.