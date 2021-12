Con los datos de la pandemia fuera de control, Pedro Sánchez realizará este mismo domingo una declaración institucional prevista para las once de la mañana. El presidente comparecerá desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, según ha confirmado la Presidencia del Gobierno. Lo hará en relación al avance de la sexta ola que aumenta vertiginosamente a las puertas de las festividades navideñas. También concretará los detalles de la próxima convocatoria de la Conferencia de Presidentes que se llevará a cabo en unos días ante el preocupante incremento de contagios de la pandemia.

Según lo trascendido el encuentro entre presidentes podría celebrarse el próximo 22 de diciembre. Aunque por el momento se está concretando con los distintos líderes autonómicos para fijar la fecha. Algunos de ellos sí que han solicitado medidas urgentes para frenar esta nueva ola. Este ha sido el caso del lehendakari Iñigo Urkullu quien a través de una misiva ha pedido «una convocatoria urgente». La situación en el País Vasco es preocupante y los contagios que multiplican día a día.

En la carta emitida por el lehendakari solicita «medidas comunes» para frenar la propagación del virus y reconoce que el escenario es distinto al de hace un año. Iñigo Urkullu recuerda que en la Comunidad Autónoma Vasca más de un 91% tiene la pauta completa de vacunación. «La realidad es que estamos viviendo con las tasas de incidencia que en estos 22 meses no habíamos conocido. Y esto último está incidiendo en una cada vez más preocupante presión hospitalaria, así como en la Atención Primaria, precisamente en una estación del año en la que conviven otras afecciones víricas y, por otra parte, una vida social que ‘invita’ a una mayor interacción y un calendario laboral en los profesionales de Salud complejo de gestionar». Concluye abogando por una reunión urgente en la que también participe la ministra de Sanidad.

Riesgo muy alto

El pasado viernes, el país entró en riesgo muy alto de contagios tras aumentar la incidencia en 38 puntos. Se han alcanzado los 511 casos por cada 100.000 habitantes. También se ha registrado un récord de positivos con un total de33.359. Las regiones que presentan una peor situación con las siguientes: Navarra, País Vasco, Aragón y Castilla y León.

La variante ómicron continúa avanzando imparable no solo en España, también en el resto de Europa. Este mismo sábado se ha dado a conocer que los Países Bajos han impuesto un confinamiento estricto. Empezará este mismo domingo hasta el próximo 14 de enero con el objetivo de frenar esta ola de contagios. Entre las medidas que ha adoptado el país antes de la Navidad es que durante las festividades no se podrán recibir la visita de más de cuatro personas en casa. El país volverá a echar el cierre de toda la actividad no esencial, también de colegios y universidades. Según ha apuntado Mark Rutte, primer ministro en funciones, era «preciso actuar» cuanto antes.