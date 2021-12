Pastora Soler es la protagonista del nuevo vídeo de Cáritas para recaudar fondos para los más necesitados. Un villancico muy especial con el que se trata de conseguir fondos para cubrir diversas labores sociales, humanitarias y de apoyo a familia en riesgo de exclusión y pobreza. Para ello, Pastora Soler ha prestado su voz para cantar el mítico villancico ‘Pastores venid’ para una campaña navideña que lleva por título, ‘Esta Navidad, cada portal importa’ y en la que la productora musical Warner Music cede todos los derechos de la canción a Cáritas España y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, organismo este último que ha sido el encargado de impulsar esta iniciativa solidaria que está recibiendo muy buena acogida en las redes sociales.

Vídeo: Cáritas España y Fundación Universitaria San Pablo CEU

Como ya hiciese el pasado año Ainhoa Arteta al cantar el villancico ‘Noche de Paz’, ahora Pastora Soler toma el testigo de esta iniciativa solidaria con espíritu navideño, pero con un mismo deseo, ayudar a los más necesitados a tener unas fiestas navideñas lo más prósperas y felices posibles. “Cuando me propusieron interpretar el Villancico de Cáritas para la Navidad de 2021 no lo dudé ni un instante. Tener la ocasión de llevar con mi voz un poco de esperanza y alegría a tantos hogares necesitados y colaborar para recaudar fondos para ellos, es algo que no podía rechazar”, ha asegurado la propia Pastora Soler orgullosa del trabajo prestado y feliz porque Cáritas España y la Fundación Universitaria San Pablo CEU ha confiado en ella para esta labor de carácter humanitario.

Un gesto de gratitud que el director de Comunicación de Cáritas España, Francisco Cristóbal, ha querido devolverle a Pastora Soler, mostrándole su agradecimiento por prestar su voz a esta campaña solidaria y por ser tan profesional en su cometido: “Gestos como el realizado por Pastora Soler con la interpretación y cesión de los derechos de este villancico nos animan a seguir con nuestra labor”, asegura.

Como decíamos, ha sido la Fundación Universitaria San Pablo CEU quien ha impulsado esta iniciativa solidaria de cara a estas Navidades. Desean concienciar a todos de la necesidad de ayudar al prójimo si entienden que lo necesita, hacer feliz al que está cerca para ayudarle a superar sus problemas y así minimizar la desigualdad, la exclusión social y la pobreza enquistada. Una labor en la que ahora se ha metido de lleno Pastora Soler con un villancico que podrás ver acompañando estas líneas más arriba. No lo dudes y participa.