Numerosos famosos tienen marcado en rojo una fecha en su calendario: el 17 de diciembre. Todos ellos han sido convocados por Richy Castellanos, quien ha organizado un año más el partido benéfico de Artistas vs. Famosos, un duro trabajo que comenzó hace ya algunas semanas. Y es que no es fácil cuadrar todas las agendas de los rostros conocidos, pero cuando se trata de una buena causa nadie duda en esforzarse. Prueba de ello que famosos de la talla de Kiki Morente, Vicente del Bosque, Los Chunguitos, Gonzalo Caballero, Dani Guzmán, Maxi Iglesias o Carlos Sobera hayan aceptado la propuesta, pero ¿en qué consistirá? Desde SEMANA hemos hablado con su organizador, que muy amablemente nos ha atendido y dado detalles de esta cita que nadie se quiere perder.

«Este año hablando con Vicente del Bosque me propuso hacer este año el partido para ayudar a la fundación Down Madrid, un lugar maravilloso. Fui a conocerles y me hicieron sentir genial cuando salí de ahí. Estoy muy contento porque he conseguido sponsors potentes y creo que este año va a ser brutal. Jugamos en el Civitas Metropolitano y quiero darle las gracias al Consejero Delegado Miguel Ángel Gil por confiar un año más en mí. Anteriormente lo había hecho en el estadio del Manzanares que es del Atleti y este año y el pasado repito en el Civitas. Este año habrá futbolistas, cantantes, actores, toreros, presentadores y todos por una buena causa», dice Richy Castellanos a SEMANA.

Si bien destaca que no ha sido nada fácil cuadrar agendas de tanta gente, reconoce que ha merecido la pena trabajar tantas horas. «Es el partido que más repercusión va a tener desde que lo organizo», nos comenta orgulloso. «Ese día de hecho, Enrique Cerezo tiene los Premios Forqué, al igual que Adrián Lastra, pero se esfuerzan para hacer doblete», asegura. Ellos dos estarán presentes junto a otros reconocidos nombres de la crónica social, aunque no todo el mundo tendrá el mismo papel en este templo del fútbol, donde solo juegan profesionales. «No todo el mundo jugará, hay quien va a hacer acto de presencia. Por ejemplo, Millán Salcedo que vendrá vestido de futbolista, al igual que Josema Yuste…Otros como Luis Cobos o Javier Gutiérrez que irán a apoyar la causa. También viene Ortega Cano con su hijo pequeño», apunta. Precisamente será el hijo del torero quien no se irá con las manos vacías de esta cita tan especial: «Viene con su hijo porque su hijo juega en los infantiles del Atlético de Madrid y le he conseguido una camiseta con su nombre».

Pero, ¿qué otras sorpresas hay preparadas? Este relaciones tan importante en España nos revela algunas de las que esperan a sus asistentes. «Este año no hace el saque de honor Almeida, pero estará igualmente. Lo hará Paulo Futre, Vicente del Bosque y Javier Gutiérrez. Va a ser una cosa muy bonita», dice. Habrá que esperar al sábado 17 de diciembre a las 14.30 de la tarde para ver este partido repleto de caras conocidas y queridas en nuestro país. «Una hora y media antes juega Betis-Atlético de Madrid femenino de Primera división que irán como unas 15 o 20.000 personas. Es un honor que me hayan abierto las puertas», finaliza.

Las entradas para el encuentro Artistas vs. Famosos puedes adquirirlas en la web del Atlético de Madrid y con ellas podrás disfrutar tanto del partido femenino como del benéfico. No te lo puedes perder.