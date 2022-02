Poco a poco el espacio Serrano 41 se ha convertido en el reclamo gastronómico que muchos queremos conocer. En este edifico histórico de la capital confluyen tendencias gastronómicas llevadas a otro nivel donde Nómada, la primera jaima de la ciudad se convierte en uno de sus iconos.

Esta imponente jaima se ubica en un peculiar espacio libre entre edificios y oficinas donde la diversidad de sus plantas y la espectacular puesta en escena de la propia jaima crean un contraste curioso y llamativo que impacta a todo aquel que lo visita. Su espectacular entrada plagada de vegetación representa a la perfección el vergel más deseado de cualquier desierto. Mesas al aire libre junto a una barra de ensueño se convierten en el espacio idílico para comenzar la aventura en Nómada.

La experiencia Nómada comienza con un ritual sensorial para purificar el alma (lavado de manos con agua aromatizada y recolocación de chakras). Esta bienvenida es el punto de partida para vivir una noche cargada de sabor, de espectáculo y del buen rollo que se respira en cada esquina de este local tan especial.

Su carta desenfadada y única alberga sabores con raíces árabes y mediterráneas. Un viaje al lejano oriente a través de sus platos donde destacan el baba ganoush (berenjena asada con pimiento, limón y granada) o su ya conocido dolma (hojas de parra rellenas de arroz con verduras y un toque de melaza de granada con yogur griego).

Obligatoria petición del surtido de hummus para comenzar la comanda. Seis opciones se presentan de forma exquisita para compartir y disfrutar alrededor de la mesa. Clásico, con tahini y limón; rose, con remolacha; zaatar, con tomillo y sésamo tostado; pesto; mudakhan, con pimiento dulce ahumado y har, con salsa picante casera. Imposible no sentir adicción por cada uno de ellos.

En el apartado de carnes destacan sus pinchitos de cordero o ternera halal especiados al carbón llamados shish.

Pero si algo destaca en Nómada es su increíble oferta coctelera. Una carta inspirada en las especias de países lejanos que se complementa con una presentación sobresaliente. Norah, Sumatra o Bagdad son algunos ejemplos de tragos cargados de caramelo de curry, zumo de lima o sirope de estragón mezclados con licores de flor de sauco, ron infusionado o tequilas.

Una fantasía hecha realidad que se ubica en pleno corazón de la capital donde el encuentro entre amigos para noche animada y diferente es garantía absoluta. Bienvenidos al rincón más especial de este improvisado y glamuroso desierto madrileño: bienvenidos a Nómada.

Lo bueno: Opción de disfrutar del espacio Ishtar, un concepto independiente de Nômadâ y sin embargo conectado que ocupa la planta de abajo. Consiste en el primer bar Dom Pérignon de España, ambientado con las sesiones de djs de prestigio internacional.

Lo mejor: Conocer el new place to be de la ciudad cargado de música, ambiente y sabores exóticos bajo la atenta mirada de esta exclusiva y lujosa jaima.

Precio medio: 50€

Dirección: Calle Serrano, 41

@Mysevendays