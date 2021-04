Loreto Sesma, es una poetisa española conocida por recitar sus poesías en Youtube y por ganar en 2017 el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla con “Alzar el duelo”.

La poeta y escritora, Loreto Sesma, ha publicado este jueves su quinto poemario, “No bastó con querer”. Según palabras de la protagonista se trata de un “claroscuro de versos que hablan del poder que ejerce sobre nosotros el recuerdo, el olvido imposible, que nos destruye pero a la vez nos ha construido como lo que somos, en la resiliencia”. Su autora, conocida por su gran sensibilidad al expresar sentimientos y vivencias que llegan a empatizar con las historias más personales de sus lectores, plasma en este libro el conflicto de “recordar quienes somos si ni siquiera sabemos quiénes fuimos”.

Loreto no ha querido dejar de mostrar su emoción y agradecimiento estos últimos días a todos sus lectores tras posicionar “No bastó con querer” en preventa en número 1 en ventas en Poesía Europea y número 14 en ventas a nivel mundial. Nuestra protagonista, quien ha compartido con sus seguidores en las redes sociales, empezó a escribir desde muy pequeña y convirtió su pasión de escribir en su profesión cuando empezó a estudiar periodismo. Tanto es así, que a su paso deja cuatro obras de gran éxito como “Naufragio en la 338”, “317 kilómetros y dos salidas de emergencia”, “Amor revólver” y “Alzar el duelo”.

Pero sus letras no se han dejado ver solo en libros. La poeta y periodista ha colaborado con medios de comunicación y ha ejercido de guionista. Todo ello en un compendio de talento que le hizo ganar, en 2017, la XXXIX edición del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla. Los grandes críticos literarios hablan de ella como “una escritora con una frescura léxica que lleva sus páginas directamente al corazón”. Además, han valorado positivamente su facilidad para hacer “del dolor algo bonito y una experiencia de la que aprender”. Sus obras, aseguran, no solo te llevan al recuerdo más personal, si no que te enseñan de manera didáctica el camino a emprender.