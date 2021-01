Todo el mundo puede elaborar una hamburguesa. Pero solo Juanchis’ Burgers consigue el auténtico sabor americano en un plato tan popularizado.

¿Aún no conoces las opciones veganas de Juanchi´s Burger? Una hamburguesa siempre resulta apetecible y pensamos que una persona que no consume alimentos de origen animal no puede disfrutar de estos manjares que la naturaleza nos ofrece, pero estamos totalmente equivocados.

Además de hamburguesas de carne en Juanchi´s Burger puedes elegir otras opciones, la hamburguesa “vegana de setas”, contiene proteína de las setas, pero no es la única, también tienes otras tres opciones: la de garbanzos, lentejas y remolacha.

Además, ofrecemos variedad de acompañamientos aptos para el consumo vegano, con los que rellenar la hamburguesa. Tres tipos diferentes de cebollas: morada, caramelizada o en forma de aros, aguacate o aguacate frito si quieres darle un toque más de sabor, rúcula, patatas paja o pico de gallo para los apasionados de la comida mexicana.

Tal vez en otros restaurantes no se de mucha importancia al pan, pero en Juanchi´s Burger todos los panes de nuestra carta están hechos buscando el mejor sabor. Realizados con masa madre y de forma artesanal, en especial el pan negro da un sabor ahumado muy especial que puede ser el complemento perfecto para dar un extra de sensaciones.

Si prefieres una comida más ligera también hay ensaladas veganas, los boles “a lo verde” a los que se pueden añadir proteínas vegetales, al igual que en las hamburguesas hay garbanzos, lentejas, remolacha o setas.

Seas vegano o no, puedes beneficiarte de este amplio apartado de la carta, es una opción consumir verduras de forma más apetecible y disfrutar de una digestión generalmente más ligera, proporcionar más cantidad de agua a tu cuerpo junto con gran cantidad antioxidantes.

Quizá probar sólo una hamburguesa pudiendo elegir entre todas las sabrosas variedades del restaurante sea difícil, en ese caso existe la opción de seleccionar tres tipos diferentes con las “mini Juanchi´s”, pudiendo acompañar las hamburguesas con una guarnición: ensalada Juanchi´s, patatas fritas, boniato frito, mazorca con queso y chipotle Juanchi´s o patatas trufadas.

Buscando siempre la máxima calidad de los productos Juanchi´s Burger quiere ofrecer una experiencia culinaria inmejorable, superando las expectativas de los clientes, bajo la estrategia “Demasiado Bueno”.

Ubicaciones de Juanchi’s Burger:

Conde de Peñalver: Calle del Conde de Peñalver, 60, 28006 Madrid

Juanchi’s Burger Las Tablas: Calle Azofra, 3, 28050 Madrid

Juanchi’s Burger Malasaña: Calle Manuela Malasaña 3, 28004 MADRID

Juanchi’s Burger Sambil: Calle Euskadi 31, planta 2 C.Ccial Sambil Outlet, Locales 201 y 202, 28917 LEGANES