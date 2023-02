Algunos de los mejores paparazzis de España van a exponer una muestra de sus trabajos, realizados a lo largo de más de 50 años. Fotografías icónicas que despertarán nuestros recuerdos y nos retrotraerán a décadas pasadas en las que la prensa del corazón era muy diferente de la actual: reinas y reyes, folclóricas, modelos, actores y actrices... Momentos históricos todos, captados bajo los objetivos y las cámaras de Nikon, colaboradora en esta primera edición de la muestra. La exposición estará disponible desde el próximo 8 de febrero hasta el 7 de abril en la Galería Nikon (Reina Mercedes 7, Madrid).

Los fotógrafos que exponen son: Carlos Álvarez, Fernando Álvarez, Lalo Álvarez, Pepe Barrero, Queca Campillo, Antonio Catalán, Miguel Córdoba, Antonio Cuenca, Sandra Cuenca, Sara Olivo, Lorenzo Frau, José Luis Cacho, Alfredo Garofano, Paco Ginés, Manuel Hernández de León, Chema Barroso, Pedro Pernía, Carlos Picasso, Rogelio Pinate, Pep Bosch, Andrea Savini, Fernando Sacristán, Juan Carlos Teuma, Fredy Torra, Felipe Viejo y José Ignacio Viseras.

Más información

Dirección: C/ Reina Mercedes, 7, 28020 Madrid

Teléfono: 915 539 392

Horario: 09:00 a 14:00 y 16:00 a 19:00 de lunes a jueves no festivos y 09:00 a 14:00 los viernes no festivos