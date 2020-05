Bell tan solo se encargó de patentarlo por primera vez en 1876. Un aparato que había sido ya inventado 22 años antes.

La invención del teléfono se debe al italiano Antonio Meucci, un experto en el área de la

electrodinámica. Este inventor florentino creó en 1854 un aparato al que bautizó como

teletrófono con la intención de poder conectar su oficina con el dormitorio de la planta

superior de su casa.

De esta manera, podría hablar y comunicarse con su esposa que se hallaba postrada en cama a consecuencia de una enfermedad.

El teletrófono de Antonio Meucci

El teletrófono creado por Meucci se trataba en realidad de un dispositivo que podía

transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. En uno de sus

múltiples experimentos, Meucci había colocado un electrodo conectado a un hilo de cobre

en la boca de una persona.

Cuando fue a conectar el aparato en otra sala, se percató de que podía escuchar los

gemidos y la respiración de esa persona. De esta forma, se dio cuenta que la voz se podía

propagar mediante impulsos eléctricos.

Aquel primer teléfono de Meucci era muy básico. Contaba con dos troncos de conos de

cartón, los cuales en su base llevaban un diafragma membranoso. Los conos se hallaban

unidos entre sí por un hilo de cobre. Un aparato que empleaba el principio de la resistencia

variable.

Graham Bell patenta el teléfono por solo 250 dólares

El problema de Meucci es que, por aquel entonces, no tenía dinero para patentar su

invento. Lo único que pudo realizar fueron una serie de presentaciones públicas, pero no

pudo obtener la financiación deseada. Los inversores no encontraron demasiado interés en

un telégrafo que hablara.

De ahí que su descubrimiento nunca fue reconocido y la gloria histórica se la llevara años

más tarde Graham Bell. El inventor escocés, por solo 250 dólares de la época, pudo lograr patentar el invento.

Meucci acudió varias veces a la justicia contra Graham Bell, pero nunca consiguió que su nombre apareciera como inventor del teléfono.

La historia narra múltiples disputas judiciales entre ambos, con la Oficina de Patentes

como telón de fondo. Sin embargo, todo concluyó con la muerte en 1889 de Meucci, quien

no pudo ver reconocido su talento. Bell se quedó con la fama y con los millones que le

granjeó patentar el invento.

Hay otras fuentes que aseguran que, en realidad, Meucci no quiso patentar su teléfono ya

que pensaba que no le iba a reportar tantos beneficios económicos como otros inventos. Lo

único que hizo fue registrarlo en 1871, renovando el registro años venideros, hasta que en

1876 lo patentó Graham Bell.

Afortunadamente, el Congreso Americano del año 2002, en su resolución 269, reconoció

que el inventor oficial del teléfono fue el italiano Antonio Meucci.