En el año 2010 se instauró el 18 de marzo a nivel mundial, el Día del Fan para celebrar y reivindicar la importancia que tienen los fans o seguidores en las carreras de los artistas, deportistas, y celebridades.

La compositora, pianista, cantante e intérprete Rocio Caamaño homenajea a sus fans, en realidad a todos los fans, con su nueva canción "Contigo".

“Los que me conocen saben que no suelo endiosar a nadie pero hay artistas a los que sigo muy de cerca desde pequeñita y de los que me aprendía todas sus canciones. Uno de ellos es Alejandro Sanz. Muchas veces soñé que me proponía cantar o componer algo con él. Le admiro profundamente como músico y compositor. Siendo niña, dejaba volar la imaginación y convertía el mando a distancia de casa en micro, mi habitación se transformaba en el gran escenario de un estadio y a mi lado aparecía Alejandro, con el que triunfábamos a dúo y levantábamos a todo el público de ese gran concierto. Así de mágica es la ilusión del fan.

¿Te imaginas que tu artista favorito o alguien a quien admiras y que parece inalcanzable te invita a pasar una aventura mágica? Pues esa fantasía es “Contigo”. Llevaba un tiempo pensando que quizás alguien pueda sentir lo mismo por mí y decidí convertir esa fantasía en canción. Y así surgió la letra.

Este 18 de Marzo se celebra el día del fan y me pareció muy oportuno volcar toda esa fantasía y esa magia en forma de canción y estrenarlo para la ocasión.

Contigo está dedicado a todos aquellos que somos fans, seguidores de alguien a quién admiramos. Es tan bonito...”

Al mando de la producción musical, de nuevo, Josh Tampico, que estrenó recientemente single con Pablo Alborán y Ana Mena como co-productor y co-autor. Con una carrera de más de 20 años en la industria musical, como ingeniero de sonido, compositor y productor, trabajando entre otros para SONY ATV, y para artistas como Najwa Ninri, Pablo Alborán, Sergio Dalma.

Contigo se estrenó ayer viernes 17 de Marzo, y ya se puede hacer el presave en este enlace.

Durante este periodo de lanzamiento Rocío irá mostrando contenidos exclusivos en sus redes sociales y algunos detalles del proceso de grabación y composición.

