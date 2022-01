Gustavo Egusquiza ha sido descrito por numerosos medios nacionales e internacionales como «el hombre que manda en la prensa turística gastronómica de España». El autor del libro ‘España Exclusiva’ nos cuenta cómo es su vida de escritor de viajes.

Pregunta: ¿Cómo es viajar y alojarse en algunos de los mejores establecimientos del mundo?

Respuesta: No es una vida al uso, mi trabajo implica desplazamientos constantes por todo el mundo. Este trabajo es vocacional y te tiene que gustar. Es un privilegio el poder viajar y tener experiencias que están destinadas a unos pocos y después poder narrarlas en mis artículos y libros, pero el nivel de exigencia es alto y tienes que estar en constante renovación en este oficio. A mi me gusta la constante búsqueda de nuevas experiencias y descubrir nuevos lugares a mis lectores.

P: ¿Cómo define usted el lujo?

R: Tengo una opinión muy particular del lujo. Para mi el lujo es la suma de la privacidad con la exclusividad y la atención personalizada, es decir, una búsqueda de la excelencia a todos los niveles en cualquier sector.

P: ¿De qué manera está presente el lujo en su personalidad y en su manera de entender la vida?

R: Mi vida está orientada a los buenos momentos. Empieza cuando me levanto eligiendo las actividades diarias que realizo, lo que escucho, lo que compro y con quien me relaciono. Es una actitud ante la vida de llenarla con cosas buenas , experiencias enriquecedoras y personas de calidad.

P: En México ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mayores expertos nivel mundial en el arte del buen vivir ¿Qué significa este reconocimiento para usted?

R: La verdad es que lo recibo con mucho agradecimiento y humildad. Es un honor que reconozcan el esfuerzo y trabajo que hay detrás de todas las horas de sacrificio en mi profesión.

P: ¿Cuál es el destino favorito de alguien que lo ha visto todo?

R: Bueno yo creo que me quedan muchas cosas por ver todavía, pero uno de los destinos que más me inspiran es nuestro país. Aquí tenemos historia, cultura, gastronomía, naturaleza y alojamientos únicos que siguen haciendo de España, uno de los mejores destinos del mundo en cuanto a lujo y calidad de servicio.

P: ¿Si tuviera que elegir un país que no fuera España para vivir, cuál elegiría?

R: Durante algún tiempo me atrajo la idea de vivir en EE.UU, y casi estuve a punto de hacerlo, pero al final era un sueño más que una realidad. Lo cierto es que si tuviera que elegir algún país en el que vivir fuera de España, México me parece un destino natural para mí y un lugar donde estaría muy a gusto viviendo. Me encantan los mexicanos y lo bien que te reciben cuando visitas su país, te hacen sentirte como en tu casa.

P: ¿Es fácil compaginar su vida privada con los viajes?

R: Sí, en mi caso estoy soltero y no tengo pareja. En realidad, yo creo que si la tuviera no dejaría de hacer mi trabajo. Cuando uno quiere se saca tiempo para todo y siempre vas a hacer un hueco para poder compaginar ambas facetas. Las personas que realmente tienen que estar contigo se quedarán siempre a tu lado.

P: ¿Qué cambios experimentará el turismo de lujo en los próximos años?

R: Dentro del turismo de lujo, el tiempo y la privacidad se han convertido en algo más importante que nunca. La los famosos eligen lugares aislados pero con todas la comodidades que pueden ofrecer los hoteles de gran lujo de cualquier capital europea. Los lugares poco masificados y destinos de naturaleza seguirán ganando peso en este sector en los próximos años.

P: ¿Cuáles son los lugares favoritos de los famosos en nuestro país?

R: Hay muchos, están el Hotel Maria Cristina que ha alojado a personalidades como Julie Andrews, Bette Davies, Robert de Niro, Sophia Loren, Lauren Bacall, Al Pacino o Michael Douglas, el Hotel W en Barcelona que es el favorito de la socialité y Dj Paris Hilton cuando viene a nuestro país o el Caserío Basalore en Fuenterrabia que ha conquistado a famosos de la talla de Elsa Pataky, Chris Hemsworth y Matt Damon, entre otros. Lo cierto es que los famosos han sentido predilección por nuestro país y la oferta hotelera desde antaño, la actriz Ava Gardner llegó a vivir más de un año en una de las suites del hotel intercontinental.

P: ¿Y cuáles son los de la realeza?

R: Uno de los hoteles más clásicos que recientemente ha sufrido una reconversión es el Hotel Ritz de Madrid. Fue Alfonso XIII el que tras su boda convenció a varios empresarios para levantar este hotel, al darse cuenta que muchos de los invitados de su boda no habían podido alojarse de manera privada. Otro hotel, el Alfonso XIII de Sevilla albergó a varios miembros de la realeza durante la boda de la Infanta Elena.

Por último, el hotel Goring en Londres es refugio habitual de la realeza europea en la capital de Reino Unido y fue utilizado por Kate Middleton antes de su boda. Su suite real cuenta con vistas espectaculares a la ciudad.

P: ¿Tienen muchas excentricidades los famosos cuando viajan?

R: La verdad es que los famosos suelen ser muy exigentes cuando viajan. Jennifer López es bien conocida porque suele pedir que le cambien la iluminación, exige que haya grifería de oro y asientos nuevos en los inodoros. Madonna, exige también que le cambien el WC de la habitación donde se hospeda para que sea destruido después y no pueda ser vendido o subastado por nadie. Mariah Carey suele pedir que le monten un gimnasio al lado de su suite y Angelina Jolie prohíbe que se tomen imágenes en los establecimientos en los que se aloja.

P: ¿Nos puede contar alguna anécdota de famosos que hayan sucedido mientras visitaban hoteles?

R: Una de las más conocidas es la de Lady Di que cuando visito nuestro país se alojó en el hotel Byblos. Allí el paparazzi Diego Arrabal consiguió unas instantáneas de la princesa en topless que fueron compradas por la revista Hola por un millón de euros para que jamás fueran publicados.

P: ¿Qué destinos recomienda para visitar el 2022?

R: Para mí, México es un gran destino que se empieza a poner de moda en el sector del lujo. México ofrece una gastronomía única y un clima que lo hacen muy atractivo. Lugares como Punta Mita, San Miguel de Allende y Tulum son un Must este 2022. Otro lugar que me gusta mucho es Nueva Zelanda, su capital Auckland ofrece una hotelería excepcional y puede ser el punto de partida perfecto para conocer las diferentes regiones del país.