La primera jornada de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida ha estado marcada por los atardeceres y el respeto al medioambiente.

El 5 de octubre ha estado marcado con letras de oro en los calendarios de toda Gran Canaria, y no es para menos. Ha sido durante esa misma jornada cuando ha dado pistoletazo de salida la nueva edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. La única pasarela profesional de moda de baño de Europa ha hecho de ExpoMeloneras, en Maspalomas, el escenario perfecto para dar cabida a las últimas tendencias en moda de baño, las cuales no han dejado a nadie indiferente.

El Cabildo de Gran Canaria e IFEMA MADRID han sido los encargados de presentar todas las novedades en swimwear de la mano de Pin-Up Stars, Alexandra Miro, Pomeline, Pain de Sucre, Dolores Cortés, Diazar Atelier, Gottex, Gisela, Miss Bikini y Nuria González. Todos ellos han puesto de su parte para demostrar que la isla canaria es todo un referente a nivel internacional en lo que a moda de baño se refiere.

Pin-Up Stars o cómo arriesgar (y ganar)

Jerry Tommolini ha abierto Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida con un viaje hasta un mundo lejano. Para ello, el diseñador se ha decantado por prendas de baño con tonos tierra fuertes y atrevidos sobre algodón indio. El naranja, el rojo carmín, el marrón cálido y el verde se han convertido en los mejores aliados del profesional en esta nueva colección, para la que ha hecho uso de estampados étnicos y geométricos.

Alexandra Miro, sinónimo de empoderamiento

La nueva colección de Alexandra Miró ha fusionado los colores atrevidos y los estampados a tono para demostrar que el empoderamiento femenino es predominante de cara a la próxima temporada. Para ello, la diseñadora ha hecho uso del animal print, especialmente el de serpiente, con el que ha otorgado un toque añadido de fuerza a sus diseños. Además, ha sumado a sus estampados los detalles metálicos con el objetivo de dar un plus de sofisticación al resultado final.

Pomeline: un día en Capri

Pomeline ha sido la primera marca nacional que se ha dado cita en Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida 2023. La firma nació en 2017 en La Palma y, desde ese momento, su popularidad ha ido in crescendo hasta el punto de atreverse con una colección basada en el atardecer. De un día en Capri. Para lograr ese efecto su diseñadora, Ana Rodríguez, ha jugado con las superposiciones de tejidos y el predominio de complementos como las túnicas y gorros para hacer de las modelos como si de sirenas se tratase.

Pain de Sucre, el viaje perfecto a Marsella

Pain de Sucre ha traído a Gran Canaria la excelencia francesa en su máximo esplendor. En su nueva colección de baño, la firma ha apostado por la pureza a golpe de estampados boho y colores llamativos. Por si fuera poco, ha añadido a sus diseños detalles dorados, cinturones, pañuelos y volantes para dar pie a una línea de lo más original.

Dolores Cortés, al más puro estilo tropical

Con los paisajes soleados como principales protagonistas para homenajear a la isla de Gran Canaria y a la temporada estival, Dolores Cortés se ha decantado por los tonos vitamina. Los colores neón han cobrado un gran protagonismo en su nueva línea, a los que ha sumado ciertos estampados tropicales para hacer volar toda imaginación.

Diazar Atelier: Coachella en Gran Canaria

Crístofer Pérez y Jonathan Díaz han dado pie a ‘Bohem Swimwear Collection’, una línea con espíritu bohemio que se aleja de lo convencional para seguir la línea de la libertad. Para ello, ambos directores han querido llevar su creatividad al máximo exponente con tonos tierra, tejidos de macramé y una simbología de amor hacia la naturaleza que se adapta a la actualidad con tintes de Coachella.

Gottex, la fusión de tres estilos

En esta edición de Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, Gottex ha querido arriesgar al combinar tres nuevas marcas. En primer lugar una colección basada en ropa de playa como vestidos o pantalones junto a trajes de baño a tono, con los mismos estampados y tonalidades. Por otro lado, una línea más limpia con tacto suave que denota comodidad; y por último, una cápsula más sofisticada y estival.

Gisela, la felicidad de Marruecos

El espíritu de Marruecos ha sido la inspiración perfecta para la nueva colección de baño de Gisela. Con el objetivo de transportar a su público hasta el norte de África, la diseñadora ha escogido tejidos fluidos y estampados exóticos e incluso con animales. Por si fuera poco, en algunas prendas también ha apostado por el perfecto binomio black and white.

Miss Bikini: la misión de la ambición

Con música desenfadada y mucha ambición, Alessandra y Francesca Piacentini han buscado marcar la diferencia en esta pasarela. Ambas diseñadoras se han inspirado en las máscaras tribales con prendas como los vestidos fluidos con cutouts y mangas abullonadas. Una serie de elecciones salvajes que han combinado a la perfección con tonos tierra y complementos dorados.

Nuria González, “sujeta a la playa”

En su nueva colección, Nuria González ha puesto el foco en la playa de las Canteras y en sus diferentes ambientes tanto para un público más familiar como para otro más juvenil. Tanto es así, que la diseñadora no solo ha hecho uso de colores lisos, sino que también ha aportado su toque personal a sus prendas y complementos al incluir imágenes propias al más puro estilo patchwork para hacer una comparación sobre el antes y el después en la isla.