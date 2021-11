Anoche se celebró la noche más clandestina del año en la que no solo se celebraba la navidad sino la puesta a punto de una de las campañas más especiales de ghd con la que cumplen 20 años, “Libera tu deseo”, su gama más lujosa de sets de regalo de edición limitada. Un evento en el que no faltó ningún detalle y en el que glamour y el buen gusto hizo acto de presencia.

Rosana Zanetti, sin duda una de las estrellas de la noche, lucía un total look en negro con medias de encaje y unas ondas surferas suaves realizadas con tenacilla ghd Classic Curl, la misma que utilizó Bosco Montesinos para crear las ondas elegantes con toque vintage con las que sorprendía anoche otra de las protagonistas de la fiesta, Dulceida.

Anita Matamoros posaba con su melena más elegante con unas ondas glam suaves realizadas con tenacilla ghd Soft Curl por Patricia Sánchez y un vestido corto de terciopelo rosa. Anna Padilla, que lucía un vestido negro con espalda descubierta con ondas rotas conseguidas con la styler ghd mini por el reconocido Sandro Nonna o María Pombo con una onda glam rota que daba el toque más rock de la noche, creadas por las stylers ghd Platinum+ por Jesús de Paula, fueron también otras de las grandes embajadoras de las ondas más espectaculares de la noche.

Laura Escanes, Laura Matamoros, Marta Díaz o Ana Iglesias – ganadora de Masterchef – fueron otros de los rostros más conocidos que acompañaron a la marca en su noche más especial del año, todas peinadas por los profesionales de ghd.

Una fiesta a la que no le faltó detalle. Por la tarde las invitadas acudían a The Red Beauty Club, el nuevo salón de belleza, salud y bienestar que se ha convertido, en tan solo dos meses de vida en el nuevo ‘place to be’ de la capital.

Y por la noche disfrutaban de la fiesta secreta más espectacular del año. La Repera Music, José de Rico y Jorge Bárcenas fueron las sorpresas musicales de las que disfrutaron las invitadas. Todo ello en un lugar clandestino que no conocíamos, repleto de íntimas salas en las que te esperaba cada una de las sorpresas y en las que cuidaron hasta en el más mínimo detalle.

A esta cita no faltaron el general manager EMEA ghd, Norberto Videira, el director general de ghd España, Thys Niermeyer, su directora de Marketing-Comunicación de ghd España, Laura Carandini y su Influencer Marketing Executive, Alicia Soriano que, junto con todo su equipo, fueron las encargadas de preparar esta ‘secret party’ de la que no podemos dejar de hablar.

Y es que después de probar en cada rincón de la fiesta su set ghd Deluxe Desire o la revolucionaria styler ghd unplugged sin cable con las que se retocaron todas las invitadas, no tenemos duda que será el regalo estrella de estas navidades. Set que incluye la styler inteligente ghd platinum+, secador profesional ghd helios y lujoso cofre verde esmeralda por 449,000 euros. Y es que ya quedan muy pocos días para poder hacernos con esta joya por un 10% menos aprovechando el Black Friday.