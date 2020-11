Resolvemos las dudas e inquietudes que pueden surgirte como consumidor para que puedas tomar una decisión consciente de tus opciones en tu día a día.

Devoluciones y cambios: ¿A qué tienes derecho y a qué no?

PREGUNTA: Me han hecho un regalo que no me gusta, pero en la tienda no quieren cambiármelo ni devolvérmelo, ¿pueden hacer eso?, ¿es legal?

RESPUESTA: Si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el establecimiento no está obligado a cambiarlo solo porque no nos convenza nuestra compra o hayamos cambiado de opinión (salvo si así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de los comercios lo hacen, pues es una buena práctica, pero no tienen por qué devolver el dinero.

Algunos también ofrecen la opción de cambiarlo por otro artículo o un vale. Sólo si el producto no está en buen estado o tiene algún defecto, se entiende que no está conforme al contrato y entraría en juego la garantía, que da al comprador en primer lugar la opción entre la sustitución por otro producto o reparación, y solo si así no se resuelve, entonces se podría pedir la devolución del dinero. En el caso de las compras online, la normativa es diferente.

Problemas telefónicos

PREGUNTA: ¿Pueden subirme la tarifa del teléfono sin mi consentimiento?

RESPUESTA: Aunque nuestra postura ante estas subidas constantes sea crítica, sí es legal, ofrezcan o no más servicios a cambio. De hecho, es algo que vemos continuamente en este sector. Los contratos suelen contemplar siempre la posibilidad de modificar tarifas y otras cláusulas del contrato.

La única protección que tiene el usuario ante estas subidas es el poder de cambiar de tarifa y/o de compañía, incluso aunque tuviera permanencia, sin tener que pagar ninguna penalización. Además, la compañía debe avisar con un mes de antelación.

Alimentos en el cine

PREGUNTA: ¿Se puede pasar al cine con alimentos adquiridos fuera de él?

RESPUESTA: La regulación de espectáculos públicos y actividades recreativas está transferida a cada Comunidad Autónoma, por lo que este permiso dependerá de lo que se haya regulado al respecto en cada una de ellas.

La norma del Principado de Asturias, por ejemplo, garantiza a los usuarios en el cine y otros establecimientos análogos “el derecho a elegir los productos que deseen consumir y dónde adquirirlos, siempre y cuando durante el espectáculo se permita el consumo de estos”.

La de Andalucía, sin embargo, simplemente recoge expresamente “la posibilidad de prohibir el consumo de bebidas o comidas en el interior del establecimiento público”, pero no establece el derecho de los usuarios a elegir donde adquirirlos, en el caso de que se permita el consumo de ese tipo de productos.

Con carácter general, los locales pueden prohibir consumir productos alimenticios en los cines, en cuyo caso deberán anunciarlo adecuadamente y mediante carteles visibles en los lugares de acceso.

Beneficios sociales

PREGUNTA: Soy desempleado, ¿qué requisito necesito para el bono social de la luz?

RESPUESTA: Se han creado tres tipos de categorías de beneficiarios del bono social, con diferentes requisitos de acceso. El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) es el indicador básico que se usa para determinar los umbrales de renta de las diferentes categorías. Los umbrales pueden modificarse en algunas circunstancias (en caso de minusvalía, por ejemplo).

Los hogares vulnerables, con un 25% de descuento en la factura. Se consideran así las unidades familiares sin menores que tengan una renta anual inferior o igual a 1,5 veces el IPREM (14 pagas).

También las familias donde haya un menor y cuyos ingresos no superen dos veces el IPREM. En hogares con dos menores, el límite se fija en 2,5 veces el IPREM.

Hogares vulnerables severos (40% de descuento en la factura) que tienen unos niveles de renta inferiores, que se establecen en el 50% de los límites establecidos para cada categoría de consumidor vulnerable (o sea, 0,75 veces el IPREM si no hay menores, el IPREM en caso de que haya un menor y 1,25 veces el IPREM con dos o más menores).

Hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social (100% de descuento). Son hogares en los que la administración local o autonómica decide intervenir, contribuyendo con el 50% del coste de ese suministro.

Además, podrán ser beneficiarios del bono social: Las familias numerosas sin límite de renta o en las que todos son pensionistas. Infórmate en: www.quieropagarmenosluz.org