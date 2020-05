Podemos tomar como medida a Deneb, una de las estrellas más lejanas a simple vista.

Deneb se encuentra a unos 3.000 años luz de nosotros. Quiere esto decir que la luz que

apreciamos en ella ahora fue emitida hace 3.000 años. ¿Seguirá por tanto existiendo la

estrella?, ¿aún emitirá luz?

Si tenemos en cuenta que la edad media de una estrella es de miles de millones de

años, es muy probable que Deneb siga existiendo y emitiendo luz. Es por eso por lo que se

puede decir que casi todas las estrellas que vemos desde la Tierra seguirán activas durante

mucho tiempo.

Algunas estrellas sí que han muerto, pero han nacido otras

Sí es cierto que muchas estrellas que habitan galaxias más lejanas murieron hace ya

mucho tiempo. Pero también es verdad que a medida que han desaparecido unas, han

surgido otras que todavía no hemos podido ver, ya que la primera luz que emitieron no

llegará a la Tierra hasta dentro de unos miles de años.

Esto último, precisamente, es una de las cosas más curiosas que nos brinda el universo.

Quizás el cielo, tal como lo vemos a simple vista o mediante un telescopio, no sea tal cual

es en realidad. Es probable que existan ya estrellas en él que no podemos ver porque la luz

que emitieron no ha llegado aún hasta nosotros.

De ahí que no sea del todo cierto esa afirmación que se suele decir de que “muchas de las

estrellas que vemos en el cielo ya han muerto, porque lo que vemos es el pasado”. La

enorme longevidad de una estrella hace que esto no siempre se cumpla, por lo que

seguramente la estrella que estamos viendo sigue activa.

La estrella Betelgeuse

El caso contrario lo podemos ver con claridad en el caso de la estrella Betelgeuse. Situada

a 650 años años luz de nosotros, si hubiera muerto hace 300 años nosotros no lo sabríamos hasta dentro de 350 años. Por tanto, si miramos el cielo ahí estará aún sin

enterarnos de lo que ha pasado.

Desde el punto de vista técnico, puede ser que al mirar el cielo observemos alguna estrella

que ya esté muerta. Pero casi todas las que se nos muestran seguirán emitiendo su luz por

miles de años más.