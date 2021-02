Hay quienes son acérrimos seguidores de Cupido y celebran el 14 de febrero y quienes sin titubear se niegan a marcar un día en el calendario para conmemorar el amor. Seas quien seas, está claro que este año el cariño, el afecto y el amor esta más presente que nunca. ¡Y si hay que celebrarlo pues lo celebramos!

Si lo que te gusta es relajarte, evadirte, disfrutar del lujo y en definitiva ser FELIZ no dudes en visitar Six Harmonies. Este Spa Urbano ubicado a escasos metros de la Puerta de Alcalá acaba de abrir sus puertas y sin duda va a dar mucho que hablar. Un concepto novedoso para huir del caótico exterior y viajar al interior de uno mismo. Masajes, sauna, manicura y un bar orgánico donde comenzar y finalizar esta experiencia. Sin duda un planazo para disfrutar en pareja, con una amiga o incluso solo…porque nos merecemos mimarnos y dedicarnos un tiempo.

No dejes de visitar su web y comenzar a soñar con uno de sus tratamientos. ¡Altamente recomendable!

En mi mente todo buen plan tiene que tener una recomendación gastronómica de nivel. Para esta ocasión nada mejor que La Ferretería. A priori es un nombre que no evoca ni a gastronomía ni tampoco a un rincón del mundo donde disfrutar de una cena íntima y con mucho sabor. Sin embargo, La Ferretería cumple estos dos requisitos de forma exquisita. La oferta culinaria se basa en una carta cuidada con productos seleccionados y recetas clásicas con un toque renovado. Ubicado en la calle Atocha en un local con (mucha) historia.

La Ferretería no sólo ofrece una decoración con reminiscencias al pasado sino también su particular exposición de arte que no pasa desapercibida por nadie. Una entrada espectacular que deja a todo el que visita el local con la boca abierta. Los tornillos, bisagras y escuadras conviven en el mostrador de la antigua tienda en una renovada barra para disfrutar de su oferta liquida así como de sus platos para compartir. Este espacio tan especial será el encargado de dar paso a la zona de comedores en diferentes niveles. La zona inferior presenta una cava plagada de piezas de coleccionista que presidirán un almuerzo o cena íntima difícil de olvidar.

La Ferretería es uno de esos lugares que no se te puede quitar de la cabeza una vez que lo conoces. La pasión, el esfuerzo y el amor por la gastronomía y el arte se perciben en cada bocado y en cada rincón de este espacio que merece muchísimo la pena visitar y disfrutar.

Celebrar el amor bien sea el 14 de febrero o cualquier otro día del año disfrutando de un increíble Spa Urbano y con un homenaje gastro será un acierto seguro! ¿Te animas?

@Mysevendays