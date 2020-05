En un mundo tan cambiante como el actual es imposible saber a ciencia cierta cómo evolucionará el mercado laboral a corto-medio plazo. Y es que la propia experiencia nos ha hecho ver cómo profesiones que hace unos años se consideraban de primer nivel, hoy viven en una gran incertidumbre con la salida al extranjero o el paro como vías de escape.

Los trabajos más demandados

La llamada Generación Z, que desde su infancia ha interactuado con los medios digitales, se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su vida: qué estudiar. Estas son algunas de las profesiones que ofrecen más oportunidades a nivel laboral.

Analista de Big Data

Quien sepa utilizar la información, tendrá el poder. En un mundo en el que se maneja tanta cantidad de información, la labor de los especialistas en Big Data o macrodatos será fundamental para que las empresas elijan las estrategias adecuadas y alcancen sus objetivos.

Especialista en Ciberseguridad

La seguridad cibernética será esencial en un mundo digitalizado. Tanto las empresas grandes como las pequeñas cada vez están más preocupadas por la seguridad de sus redes y bases de datos. Como muestra, en tan solo un año, su demanda ha aumentado en un 60%. Los expertos en esta materia estarán muy solicitados y bien pagados.

Nanotécnico

Pequeñas cosas, grandes inventos. La nanotecnología es una ciencia emergente relacionada con la manipulación de materiales diminutos. Evoluciona rápidamente y se prevé que contribuya al crecimiento económico y la creación de empleo en las próximas décadas. Se puede aplicar en numerosos campos, como la medicina o la comunicación, medio ambiente…

Técnico agricultor

Habrá menos agricultores, pero los que haya estarán muy especializados. La preocupación por comer sano conllevará que se requieran técnicos agrícolas altamente cualificados que provean de productos ecológicos de calidad no solo a las pequeñas localidades sino también a las grandes. Se necesitarán técnicos en agricultura vertical, especializados en crear huertos urbanos en las fachadas de los edificios.

Ingeniero ambiental

Una profesión con un gran reto: la sostenibilidad del planeta. El cambio climático, la escasez de agua, el suministro de energía, el reciclaje y la gestión de residuos son retos importantes con los que se enfrenta la sociedad. Los ingenieros ambientales serán claves en la búsqueda de la sostenibilidad.

Arquitecto 3D

Diseño realista al alcance de la mano. El arquitecto seguirá siendo demandado, pero también tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos con el manejo de la tecnología 3D en la creación de simulaciones virtuales de espacios.

Experto en Marketing Digital

El arte de saber vender en el universo virtual. Analizar las necesidades de los clientes y definir modelos de negocio será más necesario que nunca en el competitivo universo virtual.

Trabajador social

Serán figuras indispensables para mantener el equilibrio social. Desgraciadamente, si las cosas no cambian radicalmente, las desigualdades sociales se incrementarán y un amplio sector de la población sufrirá las consecuencias de las crisis económicas y la precariedad laboral. Por ello, la labor de los trabajadores sociales será básica para prestar ayuda a parados, inmigrantes y menores y ancianos en situación de desprotección, entre otros.

Artista

El talento para las disciplinas artísticas será un valor en alza. Actores, cantantes, pintores, escritores escultores… aquellas profesiones relacionadas con el arte y la creatividad, que no pueden hacer las máquinas, no solo no desaparecerán sino que tendrán más presencia. También la figura del representante, ya que el talento será un valor en alza y el artista necesitará que alguien gestione sus proyectos.

Fontanero, electricista, albañil…

Profesiones de ayer, oficios de siempre. Los profesionales de oficios manuales cualificados seguirán siendo necesarios para solucionar averías y realizar ‘chapuzas’ a pequeña escala y para montar las grandes y modernas instalaciones industriales.



Otras profesiones con demanda en el futuro

El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida conllevarán que algunas otras de las profesiones más demandadas puedan ser: