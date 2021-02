También resulta bastante económico y eficiente, ya que permite ahorrar hasta un 30% más que un sistema de calefacción de caldera de gas con radiadores de agua. Su mayor inconveniente es el desembolso inicial de la instalación, consistente en distribuir cables o tuberías bajo el suelo por las que circula agua caliente o electricidad, para lo que hay que levantar el pavimento. Por ello, lo más razonable es ponerlo cuando la casa está en construcción o se está realizando una reforma.

El mantenimiento también supone un desembolso mayor a la media. Otros datos a tener en cuenta es que se puede instalar con prácticamente todos los tipos de suelo, no produce sequedad y no afecta a la decoración del hogar, ya que no hay radiadores, algo que si se tiene niños pequeños es un peligro menos.