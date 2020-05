Algunas Comunidades Autónomas ya se encuentran desde este pasado lunes en la Fase 1. ¿Qué significa esto? Levantar algunas de las restricciones impuestas por el Gobierno tras decretar el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo. Durante la Fase 0 tan solo están permitidos los desplazamientos en moto para las excepciones que desde el comienzo del inicio del Estado de Alarma te permitían coger un vehículo para desplazamientos. Además, en algunos de estos casos, como el de ir al trabajo, se requiere de un permiso especial para desplazarte sobre las dos ruedas si no quieres que te multen e incluso que te puedan requisar tu moto o scooter. Y, por supuesto, nada de ir acompañado.

En la Fase 1 ya se permiten ir dos personas en moto

Con el plan de desescalada que presentó el Gobierno y con la llegada de la Fase 1, estas medidas se alivian un poco. Esta fase supone el primer paso para salir de casa con cierta libertad, pero solo bajo unos supuestos. Desde el 4 de mayo se pueden realizar actividades sociales, siempre que se cumplan los requisitos de distanciamiento y seguimiento de medidas higiénicas. Durante el comienzo del Estado de Alarma había muchas incógnitas acerca el uso del ciclomotor o moticicleta ya que en el Boletín Oficial del Estado no hacía mención alguna sobre ello, por lo que se suponía que las normas y restricciones que dictaba este eran generales para todos los vehículos particulares.

Ahora, con la llegada de la Fase 1, en el BOE ya han querido hacer especial mención a este tipo de vehículos, ya que poco a poco se está permitiendo el uso de vehículos privados con más libertad que hasta antes. En el BOE del 10 de mayo de 2020 se modifica la Orden TMA/384/2020 del 3 de mayo:

«Artículo 2. Condiciones de ocupación de los vehículos en el transporte terrestre.

1. En las motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L en general, que estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero), pueden viajar dos personas siempre que o lleven casco integral con visera, o utilicen mascarilla o que residan en el mismo domicilio. El uso de guantes será obligatorio por parte del pasajero y también por parte del conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas».

El uso de mascarillas, obligatorias en algunos casos

Al modificarse la norma del 3 de mayo, se aclara que incluso en la Fase 0 se podrá montar en moto o scooter con pasajero, siempre que se cumplan las condiciones que indica este Artículo 2. De este modo se pone punto y final a uno de los puntos que más incertidumbre ha provocado en los usuarios de motocicletas.

Con esto queda claro claro que ya se pueden ir dos en moto, además de que los guantes habituales de moto sirven como guantes de protección ante el Covid-19 –no es necesario llevar guantes “sanitarios” de latex o de otros materiales como vinilo, nitrilo…-. Y que la norma se aplica a toda moto homologada para dos plazas, incluyendo así pues a las unidades de moto “sharing” cuyo servicio se presta en algunas ciudades de España.

También cabe destacar que el acompañante puede ser tanto una persona con la que convivimos u otra persona que no reside bajo el mismo techo (ya que en la fase 1 se permiten las reuniones sociales de hasta diez personas). Hay que tener en cuenta que el uso de mascarillas es obligatorio en el caso de cascos abiertos o si las personas que viajan juntas no conviven en el mismo domicilio. Si empleamos casco integral con pantalla y además vivimos en la misma residencia, seamos o no familiares, pero sí convivan juntas, no son obligatorias las mascarillas. Cuando solo viaje una persona no es necesario el uso de mascarilla, aunque recomendable en el caso de que optes por un casco abierto.

La importancia de la higiene

Debes de tener en cuenta que es muy importante que el casco que utilices tan solo lo hagas tú. No se deben compartir casos durante el coronavirus debido a que las partículas se pueden quedar en su interior y poder propagar y contagiar así el Covid-19. Desde el comienzo de esta emergencia sanitaria quedó más que clarísimo que dos de las premisas claves para superar esta crisis sería la higiene y el distanciamento social, por lo que es de gran importancia tener cuidado con ese tipo de detalles.