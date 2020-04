Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno ante esta emergencia sanitaria fue el teletrabajo para todas las empresas que pudieran hacerlo para evitar así aglomeraciones sobre todo en las grandes ciudades donde el transporte público es el medio de transporte más utilizado. Una medida que en el último Real Decreto de este 21 de abril el Gobierno decidiera prorrogar dos meses más, pudiendo ampliar incluso más adelante si fuera necesario. Y es que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la desescalada va a ser «lenta y gradual» incluso pudiendo dar pasos atrás si fuera necesario.

Cuando el Gobierno habló de teletrabajo, la mayoría de las empresas se enfrentaban a una nueva modalidad de trabajo y a un nuevo horizonte al que antes no estábamos acostumbrados en nuestro país, aunque también incluye un gran número de beneficios tanto para los empleados y empleadas (que tienen más facilidades para la conciliación familiar) como para las empresas siempre que se sepa llevar de una manera eficiente y aprovechando todas las herramientas que actualmente tenemos a nuestra disposición.

El lugar de trabajo, lo más afín a tu oficina

Pero es mejor tener ciertas medidas y algunas claves que te faciliten el teletrabajo. Lo primero, tanto para la empresa como el empleado, hay que considerarlo un trabajo al igual de serio como el presencial. Se debe valorar este tipo de trabajo como cualquier otro y no pensar que porque estamos en casa podemos distraernos con otras labores de casa a nivel personal.

Otra de las recomendaciones es mantener unos horarios y hábitos estrictos. Si en tu empresa no tienes un horario, sino que es flexible, lo ideal es que te establezcas tú una rutina diaria. Haz como si tuvieras que ir a la oficina: levántate con tiempo, dúchate, vístete y toma un desayuno completo antes de sentarte frente al ordenador. Además, es importante hacerlo en un espacio propio dedicado únicamente para trabajar. Evita hacerlo en el salón de casa, en la cocina o en el dormitorio. Ten en cuenta que tanto el desorden como la asociación de ideas con otras obligaciones de nuestro hogar nos pueden desconcentrar y hacer que no podamos llevar bien nuestro trabajo. Lo ideal es hacerlo en una habitación apartada del ruido y con el material correspondiente: escritorio y una silla adaptada para el uso del ordenador. Ten en cuenta que la mesa de trabajo debe quedar a la altura del pecho y la silla debe ser lo más ergonómica posible, mejor si es regulable en altura y con un respaldo ajustable. No utilices ni la de la cocina ni la del salón de casa. El sitio de trabajo tiene que ser lo más parecido posible al de tu oficina.

La importancia de la luz

Si es importante la postura que mantenemos durante nuestro horario de trabajo, al igual que el material que utilizamos para desempeñar nuestro trabajo, la luz también es clave. La luz que llegue al ordenador no puede incidir ni de manera frontal ni trasera, es mejor que llegue de forma lateral, ha considerado, para evitar los reflejos que provocan fatiga ocular.

A la hora de utilizar tus herramientas de trabajo, sería importante e interesante para ti tener un email y un teléfono de trabajo diferente al tuyo personal, así sería más fácil separar la parcela personal de la laboral. A pesar de que esta es una recomendación demasiado obvia, queremos decirlo: no consultar las redes sociales. Sabemos que es tentador consultarlas cuando trabajamos solos y desde casa, pero evítalo siempre.

No te olvides de tus compañeros: tus grandes aliados ahora

Lo que no tienes que evitar es el contacto con tus compañeros. Aunque no los veas durante estas semanas, sigue manteniendo el contacto con ellos. Hay muchas maneras: podéis organizar para tomar unas cañas como hacéis los viernes al salir del curro, hablar por redes sociales, coger el teléfono y marcar su número para ver cómo está llevando él y su familia el aislamiento social. Seguro que si tienes algún problema o preocupación, estará dispuesto a ayudarte en la medida de lo posible.

Otra de las cuestiones muy muy muy importantes es la de separar el ocio de las obligaciones laborales. Al igual que hemos dicho que no miréis las redes sociales durante tu hora de trabajo, tampoco mires el mail del trabajo el tiempo en el que estés con tus hijos o tu pareja relajados en el sofá. Hay tiempo para todo. Y es que el teletrabajo nos pone en riesgo de volvernos adictos al mundo laboral. ¿Suena una locura, verdad? Pues ahora pensar, ¿cuántas veces antes de dormir habéis mirado el email de la empresa? A eso mismo nos referimos.

Al igual que en el trabajo, es importante levantarte de la silla para estirar los músculos. Ten en cuenta que las contracturas pueden aparecer si estamos mucho rato en la misma posición. Levántate, estira las piernas, gira el cuello las veces que sea necesario. Tampoco es momento de tener una tensión y tener que acudir al servicio médico.