A pesar de que hay muchas empresas que no han sido capaces de soportar su cierre durante el confinamiento, otras han visto cómo sí han resultado ser rentables durante la pandemia. Las tiendas de alimentación, la fabricación de mascarillas homologadas o de guantes son algunas de ellas, pues para luchar contra el COVID-19 resultaban ser de primera necesidad, pero hay otras como los herbolarios que también han visto multiplicadas sus ventas. Y es que se ha conocido que las vitaminas C y D pueden ser un medio seguro y de bajo coste que ayude a nuestro sistema inmunológico a combatir el coronavirus, al menos eso aseguran en la revista ‘Nutrients’. Aunque no son productos milagrosos, sí que sus micronutrientes nos sirven para mantener el sistema inmunitario fuerte y, por ende, a vencer este virus que tantas vidas ha apagado. Por este motivo y ante esta situación de incertidumbre, hay quien trata de combatirlo con productos que ejerzan de suplementos para nuestras defensas. Sin embargo, no todo el mundo sabe cuáles sí son efectivos o cuáles simplemente funcionan como placebo. Mucho menos desde que hay un debate entre los facultativos y es que no todos están de acuerdo con su uso durante esta situación actual.

Sobre este asunto se ha pronunciado el reconocido experto Gombart, profesor de bioquímica y biofísica en la Facultad de Ciencias de la OSU e investigador principal del Instituto Linus Pauling. «El papel que juegan las vitaminas C y D en la inmunidad es particularmente conocido. La vitamina C tiene funciones en varios aspectos de la inmunidad, incluido el crecimiento y la función de las células inmunes y la producción de anticuerpos. Los receptores de vitamina D en las células inmunes también afectan su función. Esto significa que la vitamina D influye profundamente en su respuesta a las infecciones», ha comentado.

¿En qué alimentos tenemos estas vitaminas?

No obstante, este tipo de productos deberán ser combinados con una vida saludable óptima en los que la alimentación y el ejercicio será primordial, siempre y cuando las condiciones te lo permitan. De hecho, la vitamina C también la puedes encontrar el la comida como, por ejemplo, en la naranja, la E en los cereales y en el pescado, la vitamina D en el atún y la B en los garbanzos. Aunque esto es solo es una muestra de la amplia lista de alimentos que te las pueden aportar sin necesidad de comprar algo específico.

Tomar el sol entre 15 y 25 minutos cada día

Pero, ¿qué puedes hacer si no quieres adquirir productos que tengan vitamina D? Solo debes tomar el sol al menos entre quince o veinticinco minutos cada día, dándole especial importancia a las manos, a las piernas y el cuello. Se recomienda dejar las ventanas abiertas durante al menos este tiempo para intentar que el sol penetre en nuestra piel, ya que es esencial también para la mineralización de los huesos. Eso sí deberás tomarla si no puedes pasear o si tu vivienda dispone de muy poca luz solar y más aún si estás embarazada, eres menor de un año (consultándolo previamente con tu pediatra), o si se trata de un anciano.

De todos modos, nunca debes excederte de la dosis recomendada ya que podría ser tóxico. Mantener los niveles recomendados es importante y puedes ayudarte de este tipo de complementos si tienes déficit y bajo la supervisión de un adulto. «La utilización tiene que ser a tiempo, a largo plazo, de manera correcta y combinada con un estilo de vida saludable, la vitamina C no solo se adquiere en el cuerpo por administración de dosis directa…La vitamina está presente en los cítricos, naranja, limón, en ciertas frutas», explican algunos expertos. Hay que ser constantes y, sobre todo, tener claro que estos productos estén acompañados de una alimentación correcta.

¿Para qué te ayuda la cúrcuma y el zinc?

Además, cabe destacar uno que está especialmente de moda: la cúrcuma. Hay quien comenta que tiene poder antiinflamatorio y que es beneficioso para nuestra salud, al igual que el zinc que ayuda a los deportistas para la recuperación del músculo cuando lo sometes al estrés del ejercicio. Aunque este último es recomendable que te lo aconseje un médico, ya que conseguirlo no suele ser fácil.

No hay suplemento que cure el coronavirus

Así las cosas, ningún complemento alimenticio tratará o curará la infección por Coronavirus. No existe ningún producto como tal y tan solo será una vacuna la que nos ayude a salir de esta crisis sanitaria.