Este domingo, 26 de abril, los niños y niñas de nuestro país cuentan con una tregua en esta lucha contra el temido coronavirus. Los menores podrán salir a la calle para disfrutar de un paseo al aire libre en compañía de un adulto. Una medida muy esperada por los más de seis millones de niños a los que afecta que llevan sometidos a un estricto confinamiento superior a 40 días. Una de las preguntas más recurrentes es qué pasa con las zonas comunes vecinales de las urbanizaciones y fincas. Te contamos todos los detalles.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha autorizado que los menores de 14 años puedan utilizar las zonas comunes de fincas que permanecían cerradas al público tras decretarse el Estado de Alarma. Una medida que también entra en vigor a partir de este domingo, 26 de abril. Las normas de estas zonas son las mismas que rigen en los paseos en el exterior. Los menores no podrán mantener contacto con otros niños, tampoco se podrá acceder a las zonas de juegos, y el tiempo no deberá exceder a la hora. Asimismo, los pequeños tendrán que estar acompañados por un adulto que conviva habitualmente con ellos y que supervise sus movimientos.

Illa explicaba esta medida en su última rueda de prensa, celebrada este pasado viernes, después del Consejo de Ministros extraordinario: «Los espacios comunes de vecinos son espacios privados, objeto de regulación comunitaria». Explicaba que el Gobierno tiene intención de especificar unos criterios «pero van a ser los mismos que para los espacios públicos, los niños no podrán estar en grupos, deberán estar permanente acompañados de un adulto». Añadía que no se debía producir una agrupación superior a tres personas en un mismo espacio. A pesar de que el Gobierno no ha iniciado la fase de desescalada, el paseo de los menores se adopta como una medida de importante alivio para los niños.

El Ministro Illa también precisó que les había llegado una petición realizada por los administradores de Fincas colegiados para que se formulase una norma única para todas las comunidades de vecinos emitida. Un planteamiento que se producía después de que Pablo Iglesias, Vicepresidente segundo, afirmara que cada comunidad debía plantear sus «propias normas».

Los Administradores de Fincas indicaban en su comunicado que muchas reuniones de propietarios se habían visto pospuestas por el Estado de Alarma y para garantizar medidas de seguridad de distanciamiento, por tanto, “no se pueden tomar acuerdos sobre la utilización de los elementos comunes por los menores”. Añadían que no debe ser una decisión que tome cada comunidad «al arbitrio».

Las salidas de los niños

A partir de este domingo, los menores de 14 años podrán salir a la calle durante una hora al día, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, y deberán ir acompañados por un adulto. Los paseos se realizarán en las inmediaciones de la residencia habitual y no se deberá exceder el kilómetro de distancia. El Gobierno ha aconsejado que se eviten las horas de entradas y salida de los adultos al trabajo, evitando así posibles aglomeraciones.

Los padres con bebé, podrán salir a la calle con el carrito, y acompañados por un máximo de tres menores. Los pequeños podrán saltar, correr, hacer ejercicio…. y llevar juguetes con ellos como pelotas. Asimismo, está permitido el uso de la bicicleta y el patinete. En entornos rurales los menores podrán pasear por el campo, bosque o monte. Aquellas familias que residen cerca de la playa también podrán disfrutar de un paseo por allí si no excede al kilómetro de distancia de su domicilio.

El Gobierno aconseja el uso de mascarillas en los más pequeños, pero no es obligatorio. También indica la importancia del lavado de manos tanto antes como después de salir a la calle y la importancia de mantener el distanciamiento social.

Se trata de una medida que afecta a 6,8 millones de niñas y niños de hasta 14 años. Un paso hacia la ansiada normalidad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha señalado que será «lenta y gradual». Asimismo, el Ejecutivo indicó que podría haber pasos atrás si fuera pertinente. El Gobierno extrema las precauciones antes de comenzar la desescalada, que posiblemente será a nivel territorial. Por el momento, el Estado de Alarma continuará hasta el próximo 9 de mayo.