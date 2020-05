La cuarentena ha provocado numerosas alteraciones en nuestras vidas. Hemos tenido que quedarnos en casa y adaptarnos a las consecuencias que han hecho que de golpe y porrazo tengamos que modificar nuestro estilo de vida. Teletrabajar todos los días, quedar con nuestros amigos de manera virtual, hacer deporte en casa, ver a nuestros cantantes favoritos a través de los directos que han hecho en las redes… Y un sinfín de nuevos hábitos a los que algunos se han adaptado más que otros.

Sin embargo, desde este lunes 4 de mayo, nuestras vidas empiezan ya a tomar el cariz que tenían antes del confinamiento. Ya llevamos varios días disfrutando de la libertad de hacer deporte o pasear durante unas horas al día, y desde este lunes, ya podemos acudir a nuestras peluquerías para ponernos el tinte, las mechas o cortarnos el pelo.

Una de las cosas que más han deseado los españoles desde que el Gobierno decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo es acudir a tomarse algo a una terraza. Esto todavía no será posible, pero tranquilos, no queda tanto para poder reunirnos con amigos y familiares en casa. En la fase 0 (que es en la que estamos excepto La Gomera, El Hierro y La Graciosa en las islas de Canarias y Formentera en Baleares) todavía no podemo, pero en la fase 1 (que es la siguiente en la que entramos si todo va bien), el Gobierno permite reuniones en casa de hasta 10 personas.

A partir del 11 de mayo, estarán permitidas las reuniones entre personas no residentes en el mismo domicilio, lo que posibilitará el quedar con familiares y amigos en una casa. Sin embargo, esta nueva medida conlleva consigo algunos requisitos que tener en cuenta por todos las personas que decidan reunirse.

Requisitos para hacer reuniones en casa

Y es que los invitados van a tener que respetar una distancia de seguridad de dos metros y habrá que respetar unas medidas de higiene, como el lavado de manos cada poco tiempo. Siguiendo estas recomendaciones, hará que se frene la propagación del virus y de esta forma, aliviar los hospitales por si hubiera un nuevo repunte de contagios. Ayudará, además, el uso de mascarillas, así como evitar compartir los vasos y platos en caso de que haya comida de por medio.

También será de gran ayuda el hecho de quitarse los zapatos antes de entrar en casa de la persona que haga la reunión o en su defecto, desinfectarlos con lejía para evitar que el virus (en caso de que esté impregnado en los zapatos) se extienda libremente por el hogar de la persona que convoca el encuentro con amigos o familiares.

El hecho de que se tenga que respetar una distancia de seguridad de dos metros entre las personas que se reúnan en el domicilio puede hacer que muchos no estemos preparados todavía para dar el paso de invitar a personas a casa. Y es que muchas personas no tienen el espacio sufiente para tener a 10 personas en casa con una separación de dos metros entre cada uno de ellos.

Si vas en tu coche, límpialo

En estos casos excepcionales en los que se nos permite utilizar el vehículo es importantísimo que limpies el interior del coche concienzudamente antes y después de cada uso para prevenir contagios por el coronavirus. También es recomendable que uses una mascarilla y que tengas guantes de látex o líquidos higienizantes a mano para utilizarlos cuando vayas a abandonar el vehículo para echar gasolina, realizar la compra o pagar un peaje, por ejemplo. Es imprescindible que mantengas las medidas de higiene básicas que nos llevan explicando desde el inicio del brote del coronavirus.

Es importante evitar el contacto con las personas, los objetos y las superficies, pero a la hora de hacer un desplazamiento en tu vehículo es imposible no tocar alguno de los elementos de tu coche para llevar a cabo la conducción de manera segura, como por ejemplo el cinturón de seguridad. Una vez ya hayas terminado tu viaje, es importante que desinfectes bien todas las superficies. Presta atención a las que son más utilizadas y por consiguiente las de mayor riesgo como el volante, la palanca de cambios, freno de mano, las manillas de las puertas y el botón de apertura y cierre. También presta especial atención a la radio, los controles del climatizador, las palancas de los indicadores y limpiaparabrisas, además de reposabrazos, ajustes de posición del asiento y ventanillas. Además, en la zona exterior también debes tener especial cuidado con las manillas, el tirador del maletero, los marcos de la puerta y la llave del vehículo.

La «nueva normalidad» está más cerca

Con pequeños pasos, vamos viendo cómo nuestras vidas van volviendo a la normalidad, dentro de que nunca será la misma. Con el plan de desescalada que ha presentado el Gobierno, a finales de junio podremos estar dentro de esa «nueva normalidad», que aún desconocemos qué supondrá.

Estos encuentros ayudarán a muchos a reencontrarse con sus familiares y amigos, a esos que llevan tanto tiempo sin ver. Muchos han estado viendo a todos ellos a través de las videollamadas, que tanto han ayudado estos días para sentir a sus familiares y amigos más cerca.

Pero nada como el cara a cara de manera física para sentirlos más cerca y poder ponerse al día de todo. El levantamiento de esta prohibición hará que los desplazamientos aumenten, por lo que hay que respetar todos los requisitos expuestos con anterioridad para evitar los repuntes en el número de contagiados.

Mientras llega ese momento, hay que seguir respetando las normas para evitar que el coronavirus siga propagándose.