Recomendaciones generales:

– Aumenta el número de comidas al día (realiza entre 6 y 10), aunque no sean de gran cantidad. Para incrementar el aporte calórico y proteico sin sentir saciedad.

– Mastica bien y come despacio.

– Si tienes poco apetito, empieza siempre por el alimento proteico. No bases tu alimentación en sopas o caldos, tienen una baja densidad nutricional.

– La hidratación es muy importante: Bebe mucha agua o infusiones fuera de las comidas (separadas de aquellas 30 o 60 minutos). También puedes tomar zumos naturales o batidos caseros entre horas.

Recomendaciones para aumentar el aporte calórico de la dieta:

Incrementa la cantidad de calorías, sin aumentar el tamaño de los platos.

– Pan: siempre que sea posible, multicereales o con semillas, con pasas, con frutos secos, etc.

– Fruta fresca o deshidratada: no la tomes sola. Acompáñala con yogur o en batido.

– Postres lácteos: añade nata, cacao en polvo, cereales en polvo, frutos secos molidos, miel, chocolate…

– Purés: acompáñalos con pan frito/tostado, tomate frito o mantequilla.



Recomendaciones para aumentar el aporte proteico de la dieta:

Incluye siempre en la comida y en la cena carne (150g), huevos (2 unidades) o pescado (150 g).

– Leche: entera, en polvo, enriquecida en proteínas o condensada. Añádele cereales en polvo, cacao… En caso de intolerancia, opta por leche sin lactosa o bebidas vegetales (avena, arroz, soja…).

– Purés: tritura los alimentos en leche entera. Puedes añadir: quesitos o frutos secos molidos, leche en polvo, claras de huevo o algo de carne/pescado.

– Verduras y patatas: acompáñalas de jamón picado, huevo o carne.

– Legumbres: con un poco de arroz, poco caldosas y acompañadas de proteína.

– Batidos y lácteos: de frutas con leche entera, proteicos, enriquecidos, de requesón o queso fresco. Añade galletas o frutos secos molidos.

– Pasta y arroz: con carne picada, queso, jamón, atún…

– Platos preparados: conservas de pescado y moluscos (atún, anchoas, sardinas, pulpo, mejillones, caballa) y conservas de legumbres.