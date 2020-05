La socióloga Alicia Aradilla publica un libro que ayuda a entender y aplicar el teletrabajo en la nueva realidad que vivimos y poder así conseguir el éxito.

“TELETRABAJAR, PERO BIEN” Del trabajo en casa al trabajo en tiempos de confinamiento

Para la socióloga Alicia Aradilla, el teletrabajo es su especialidad y su modo de vida. Por ello ha querido poner su granito de arena y expertise publicando un libro electrónico de la mano de la Editorial Diana (Planeta), para ayudar a esta práctica que se instaura de lleno en la sociedad.

Es una exhaustiva guía que proporciona los consejos imprescindibles para una buena transición al teletrabajo: te enseña a montar tu oficasa, a gestionar eficazmente tareas, emociones y patrones mentales, el poder de una rutina bien diseñada e incluso habilidades de teleliderazgo.

Dominar el arte del teletrabajo no solo te hará ganar productividad, sino que también te permitirá equilibrar trabajo y vida, aumentar tu valía profesional y elevar tu posicionamiento en el mercado laboral.

«En estos días de confinamiento, las 20.00 horas es un momento mágico. El ritual de aplaudir es un momento perfecto para cerrar una jornada laboral o hacer una pausa, según sea el diseño de tus horarios. Es el único momento grupal que tenemos al día y esto lo hace aún más poderoso».

«Estas líneas han sido escritas en teletrabajo y confinamiento. Sin embargo, pretenden ser útiles más allá de la situación provocada por COVID-19. Espero que se conviertan en una guía práctica para ayudarte a interiorizar lo que resuene con tu personalidad y situación.

Tomar conciencia tiene muchos caminos; mi preferido es el lenguaje. Tomar conciencia de nuestras palabras nos permite tomar las riendas de nuestra vida. Por eso quiero expresarte agradecimiento por recibir mis palabras y desearte que, cuando las puertas vuelvan a abrirse, sientas que la experiencia también te inoculó resiliencia».

La socióloga Alicia Aradilla da algunas recomendaciones para teletrabajar en excelencia:

1.- Autoconocimiento. Aprovecha para conocerte, identificar fortalezas y puntos de mejora. Saber quién eres te desvelará de qué eres capaz.

2.- Montaña rusa emocional. Estos días las emociones intensas se suceden, a veces, sentimos el vértigo de una montaña rusa. Acepta cualquier estado emocional que identifiques, por desagradable que se sienta. Aceptar es el primer paso para transformar.

3.- Lenguaje. Relacionarse a través de la pantalla, desvela la importancia de la comunicación. Expresa lo que deseas, cuidando también a tu interlocutor. La comunicación asertiva es clave.

4.-Patrones mentales. Tu mente será tu aliada si sabes relacionarte con ella en armonía y equilibrio. Respira conscientemente para relajar el cuerpo y calmar la mente. La respiración es la base de una buena decisión.

5.- Rutinas. Crea y pon en práctica tus propias rutinas en base a la información que has obtenido de tu autoconocimiento y tu situación particular. Las rutinas favorecen la satisfacción y la entereza.

6.- Valorate. Recuerda que has sabido llegar hasta donde estás, has superado retos y dificultades, hoy tienes más recursos, de todo tipo, que el primer día de confinamiento. Puedes porque ya lo has hecho “Teletrabajar es el futuro, que habita el presente, de la economía post pandemia”. Concluye la socióloga.