Pero lo que sí tienen claro es que, de usarse, hay que hacerlo de forma correcta para que sea efectivo.

Cada vez son más las personas que llevan mascarillas por la calle. Una actitud con la que

no solo prevenir el contagio propio, sino también para evitar contagiar a otros. Pero para

lograr ambas situaciones, es necesario hacer un uso correcto de la mascarilla para que la

utilidad de este dispositivo sea máxima.

Cómo usar la mascarilla de forma correcta

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no está demostrado que el uso de la

mascarilla reduzca el contagio entre la población general y en la calle. Y esto se debe,

precisamente, a que el uso que se hace de ella no es el adecuado. Es más, este mal uso

puede incluso aumentar la transmisión al creernos que vamos protegidos cuando en

realidad no es así.

La OMS establece una serie de indicaciones para una correcta utilización de la mascarilla.

Antes de ponerla, hay que lavarse las manos con agua y jabón o con desinfectante con

una base de alcohol. Tras este primer paso, hay que colocarse la mascarilla cubriendo

totalmente la nariz y la boca, ajustándola bien para que no queden espacios entre la cara y

la máscara.

En ningún momento debemos tocar la mascarilla con las manos mientras la tengamos

puesta. En caso de hacerlo, hay que lavarse de nuevo las manos de la manera anterior.

Al quitarnos la mascarilla, hay que introducirla en un recipiente o bolsa cerrada y lavarnos

de nuevo las manos. La OMS recuerda que las mascarillas de un solo uso no se deben

reutilizar.

En definitiva, no está indicado el uso de las mascarillas para la población en general. Lo

ideal en estos casos es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Estas lo

que indican, sobre todo, es no acudir a lugares concurridos y quedarse en casa y lavarse

las manos con agua y jabón con frecuencia para prevenir y evitar el contagio.

No obstante, en caso de usarse la mascarilla habrá que hacerlo de forma correcta tal y

como indican las directrices de la Organización Mundial de la Salud.