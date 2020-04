Las infecciones respiratorias son muy frecuentes en los niños. La mayoría de ellos sufren anualmente entre seis y ocho infecciones respiratorias de las vías altas durante sus diez primeros años de vida.

Así lo indica el Grupo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria que explica que la razón de esta recurrencia de infecciones reside en el sistema inmunitario de los más pequeños, que es inmaduro y aún no ha tenido tiempo de desarrollarse en su totalidad para protegerse de las agresiones externas.

El sistema inmunitario, lo que comúnmente llamamos nuestras defensas, está integrado por una vasta red de células, tejidos y órganos que funcionan en equipo para defendernos de los virus y bacterias. La misión del sistema inmunitario no es otra que reconocer a estos agentes invasores, evitar que entren en nuestro organismo y, si ya están dentro, plantarles cara hasta deshacerse de ellos.

El sistema inmunitario de los más pequeños

El problema en el caso de los niños reside en que sus defensas no están desarrolladas por

completo hasta que alcanzan la edad adulta. Nuestro sistema inmunitario, el de todos

nosotros, está integrado por la inmunidad innata, con la que nacemos, y la adaptativa, que

vamos adquiriendo con el tiempo.

La peculiaridad del sistema inmunitario de los niños, lo que hace a los pequeños más proclives a algunas infecciones, está en que la inmunidad innata no es perfecta y la adaptativa no está lo suficientemente madura. Así lo explica el estudio Niño Con Infecciones Recurrentes.

Informe de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Grupo de Patología Infecciosa. De esta forma, durante los primeros meses de vida, los niños cuentan con anticuerpos transmitidos por la madre a través de la placenta o de la lactancia que les protegen de algunas infecciones, pero entre los 6 y 12 meses, estos anticuerpos van desapareciendo sin que la inmunidad adaptativa se haya desarrollado por completo.

No hay fórmulas mágicas para poner a punto nuestro sistema inmunológico y el de los más

pequeños de la casa, pero existen algunos alimentos que nos pueden ayudar. Los vegetales y frutas, los cereales integrales y legumbres, las grasas saludables y las proteínas de las carnes magras pueden resultar de utilidad. Además, algunos complementos nutricionales que incluyen vitaminas de los grupos B, C, D y E, se emplean frecuentemente para contribuir al normal funcionamiento del sistema inmunitario, sumado al propóleo o jalea real, ayudan a aportar un plus de energía a la dieta.



