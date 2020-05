Nuestras vidas han cambiado de una forma radical desde que empezara la crisis del coronavirus. La mayor parte de los países han tenido que llevar a cabo unas medidas de lo más drásticas para evitar que se siguiera propagando el virus y reducir tanto los contagios como las muertes causadas por la pandemia.

En España se decretó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo y no ha sido hasta hace apenas unos días cuando se han llevado a cabo algunas leves medidas de desescalada. Según declaró el propio Pedro Sánchez, no será hasta finales del mes de junio cuando entremos en una «nueva normalidad», porque nuestras vidas no serán como las teníamos entendidas. Y no todas las comunidades podrán entrar en las nuevas fases si el número de casos de contagios y muertes no se estabilizan.

Pues bien, esta situación ha hecho que muchos negocios tengan que reinventarse. De hecho, llevamos ya unas semanas con tiendas cerradas, restaurantes cerrados… lo que ha promovido mucho el comercio online. Es decir, muchas personas hemos estado consumiendo pero a través de los comercios online, que han seguido funcionando durante todo el confinamiento.

Es el caso de la firma de juguetes Playmobil. La web ha seguido activa durante todo estos días de confinamiento, pero ha querido ir un poco más allá y ha querido poner su granito de arena para que todos podamos tener a nuestra disposición mascarillas. De hecho, ha creado unas mascarillas reutilizables en diferentes tallas, lo que posibilita que todos puedan llevarlas, de niños a adultos, por 4,99 euros cada una.

Mascarillas en diferentes tallas y colores

Las mascarrilla está en diferentes tallas y colores. Talla S (10,5 cm alto x 10,5 cm de ancho), talla M (11,5 cm x 11,5 cm alto x ancho) y talla L (12,5 cm x 12,5 cm alto x ancho). La firma aclara en su página web un dato muy importante: «La máscara no proporciona auto protección para el usuario y no cumple con la normativa como producto médico ni con las normativas de seguridad y salud laboral para equipos de protección personal. Como producto reutilizable y duradero, la máscara es fácil de limpiar y por lo tanto es particularmente sostenible y ahorra en recursos. Las devoluciones son solo posibles si el artículo está en su embalaje original y sin abrir», aclara.

¿Cómo se usan?

Se trata de una mascarilla de plástico, lo que permite que se pueda lavar y así seguir teniendo más usos. Además, la mascarilla cuenta con un respiradero que se puede abrir fácilmente con el objetivo de quitar y poner los filtros que también vienen incluidos en la caja. Asegura desde la web de la firma que una vez que los filtros se acaben, se pueden usar pañuelitos de papel.

La máscara no puede ser usada sin ningún filtro, ya que en ese caso, no estaríamos protegidos del virus. Por razones de higiene, una máscara solo puede ser usada cuando esta esté limpia y solo puede ser usada por una persona. Esta mascarilla está creada para tapar la nariz y la boda, por lo que hay que tener especial cuidado para colocársela bien.

La máscara cuenta con un elástico para colocársela en la cabeza y evitar que se caiga o se mueva. Cuando nos coloquemos la máscara, hay que tener especial cuidado en respetar la distancia de seguridad de dos metros para evitar los contagios. Debemos limpiar la máscara con agua y detergente después de 10 horas. El filtro debe ser cambiado después de limpiarla y colocar uno nuevo en su lugar.

Lo llamativo es que la fábrica de esta mascarilla reutilizable tiene fines solidarios. Y es que por cada venta de esta mascarilla, un euro será donado para la lucha contra la pandemia.

¡Ponerse mascarilla es divertido!

En España nunca hemos tenido la necesidad de usar mascarillas para nuestro día a día, por lo que el hecho de que sea altamente recomendable su uso u obligatario en muchos casos, podría suponer preocupación a muchos de nosotros. Y es que al no estar acostumbrados a llevarlas, hace que nuestro día a día sea más incómodo. Los más pequeños son también los más perjudicados con esta nueva medida de higiene, pero Playmobil llegue ahora con la solución.

Y es que para muchos pequeños los juguetes de Playmobil son los más divertidos, por lo que el hecho de que esta firma haya creado una mascarilla con el símbolo de los famosos muñecos hace que llevarla sea divertido. Además, un euro de cada compra, irá destinado a una causa social. ¡Todos los niños y niñas querrán tener su mascarillas reutilizable de Playmobil!